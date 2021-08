Calano lievemente i nuovi positivi e il tasso di positività che resta comunque oltre il quattro per cento.

Il Monitoraggio settimanale Iss – Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia Covid in Italia (periodo di riferimento 16-22 agosto) conferma in fascia bianca la Campania e tutte le altre regioni, salvo la Sicilia (che da lunedì entrerà in zona gialla, ma rischia ulteriormente entro le prossime settimane).



Per la Sardegna si deciderà tra sette giorni. Nel dettaglio della Campania, il tasso di incidenza del contagio cala a 58,07 casi ogni 100mila abitanti (era al 62,67 una settimana fa), mentre restano stabili i dati ospedalieri, con il 4% di posti letti occupati in terapia intensiva e il 9 in area medica.

Il presidente campano Vincenzo De Luca ha così dichiarato: “Se ci impegniamo per i prossimi due mesi, settembre e ottobre, usciamo da questo calvario. Al momento sono 7,2 milioni le vaccinazioni fatte, 3,8 milioni persone hanno fatto almeno una dose, 3,25 milioni persone sono immunizzate”.

La priorità è la scuola che va tenuta aperta vaccinando i giovani in età scolare: “Nella fascia 12-19 anni ci sono 500mila giovani – ha aggiunto De Luca – e già hanno aderito 282 mila. Se calcoliamo la fascia per le medie superiori dobbiamo fare altre 100mila vaccinazioni, non è un numero fuori portata. Per le medie, invece, pensiamo di procedere con i tamponi salivari e le classi sentinella, un campione per controllare in alcuni istituti in ogni provincia quello che succede”









Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività risale al 4.02%, ieri era a 4,29%. Dati questi probabilmente molto più bassi di quelli che dovrebbero indicare il tasso di positività reale.

Un dato falsato dalla somma dei test antigenici ai tamponi molecolari con un risultato diluito dal fatto che i test antigenici non presentano mai positivi riscontrati: si sommano i test, ma non i positivi dato che dai test rapidi non ce ne sono.

LEGGI ANCHE









L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale, ma quanti siano i soli molecolari non ci è dato sapere, 14.304 test. Tra questi sono stati riscontrati 576 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 17 agosto – 3,91% – 558 contagiati

Mercoledì 18 agosto – 4,48% – 647 contagiati

Giovedì 19 agosto – 4,12% – 539 contagiati

Venerdì 20 agosto – 3,59% – 585 contagiati

Sabato 21 agosto – 4,55% – 470 contagiati

Domenica 22 agosto – 1,90% – 190 contagiati

Lunedì 23 agosto – 2,79% – 531 contagiati

Martedì 24 agosto – 3,56% – 569 contagiati

Mercoledì 25 agosto – 4,29% – 696 contagiati

Giovedì 26 agosto – 4,02% – 576 contagiati







Negli ospedali regionali stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili sono 635 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Calano i degenti nei reparti ospedalieri dedicati Covid. La riserva di posti letto è di 2.810 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 444.125 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 6.047.400.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 427 e salgono in totale a 427.088.

Sono stati comunicati dall’Unità di Crisi 5 morti, di cui 1 nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.716 dal marzo 2020.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 350, rispetto a ieri 11 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti resta stabile con 21 ricoverati, ma con 1 nuovo ingresso nelle 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 9.321 (+144), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.950 (+155).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 262.705 (+448)

– Provincia di Salerno : 71.365 (+46)

– Provincia di Avellino : 20.962 (+25)

– Provincia di Caserta : 67.936 (+34)

– Provincia di Benevento : 13.041 (+10)







Covid in Italia