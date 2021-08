A Nyon si sono appena delineati i gironi di una Europa League, con un nuovo formato: infatti ora la competizione prevede 32 squadre partecipanti, a qualificarsi per gli ottavi di finale sono solo le prime del girone, mentre per le altre 8 squadre ci sarà un playoff fra le seconde del girone e le terze di Champions League.





Non certo il miglior gruppo per il Napoli, che dovrà affrontare la squadra più indesiderata della seconda fascia, il Leicester di Jamie Vardy e Patson Daka. Sarà quindi una grande battaglia fra Napoli e Leicester per il primo posto.

In terza fascia il Napoli trova una buona outsider comunque alla portata della squadra di Spalletti, lo Spartak Mosca, che viene da una bella stagione ed è in cerca di conferme.





Infine c’è la quarta fascia, dove qui il Napoli non è stato fortunatissimo: i partenopei se la dovranno vedere con i polacchi del Legia Varsavia, che, considerate le altre squadre di quarta fascia, è una compagine molto forte che può dire la sua in questo gruppo C.

Insomma, non un girone facile per il Napoli, che però vuole inseguire il sogno come già detto da Meret in ritiro: e allora anche con un girone difficile il sogno per il Napoli c’è. Il road to Siviglia parte il 16 settembre.

Giuseppe Garofalo