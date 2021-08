Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti, certificazioni ORO e PLATINO e premi in tutto il mondo con i precedenti singoli “Hypnotized” e “Fireworks”, il dj/producer PURPLE DISCO MACHINE torna oggi in radio e in digitale con il nuovo singolo “DOPAMINE” feat. Eyelar (Sony Music), il quinto e ultimo assaggio prima della pubblicazione del nuovo attesissimo album “EXOTICA”, in uscita il 15 ottobre e da oggi disponibile in pre-order.

In “Dopamine”, la musica di Purple Disco Machine è accompagnata dalla voce della cantautrice olandese Eyelar, che ha già scritto e collaborato con artisti del calibro di Demi Lovato, Little Mix, Charli XCX, Bastille e David Guetta.







“Dopamine” è una combinazione tra i ritmi incisivi e le linee di basso tipiche delle produzioni di Purple Disco Machine insieme al distintivo sound pop di Eyelar.

Purple Disco Machine ha rapidamente raggiunto la notorietà grazie all’enorme successo internazionale della hit “Hypnotized” con Sophie and the Giants e, più recentemente, con il singolo “Fireworks” feat. Moss Kena e The Knocks.

“Hypnotized” ha totalizzato più di 250 milioni di stream e ha conquistato la certificazione 4X PLATINO in Italia, Polonia e Svizzera. È stato il brano più ascoltato in radio nel 2020 secondo la classifica Earone e il brano internazionale più venduto del 2020 (FIMI/GFK).







“Fireworks” ha seguito il trend del suo predecessore con oltre 70 milioni di stream, ottenendo la certificazione PLATINO e conquistando la #1 in radio in Italia per 3 settimane consecutive, la #1 in Germania e la #5 nella classifica radiofonica europea. Il brano, inoltre, ha raggiunto la #1 in Germania e la #3 in Italia, Danimarca e Austria nella classifica di Shazam.

Con quasi 1 MILIARDO di stream e oltre 9 MILIONI di ascoltatori mensili su Spotify, Purple Disco Machine continua a confermarsi all’altezza della sua 2a posizione nella classifica “Beatport Artist of All Time”. Con una serie di remix degni di nota per artisti del calibro di Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont e Diplo & SIDEPIECE, insieme ai suoi brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto “Soulmatic”, Purple Disco Machine si rinnova e si supera di volta in volta.