Oggi sono in programma, in Torre Annunziata (Na) con accesso dalla via G. Murat, le ultime visite guidate al sito (mai aperto al pubblico prima d’ora) a cura dell’Archeoclub Oplontis.

Difatti, grazie alla disponibilità del Direttore Generale del Parco archeologico di Pompei, prof. Gabriel Zuchtriegel, dal 16 luglio u.s. ogni venerdì di luglio ed agosto è stata resa accessibile e fruibile la villa B al piano terra, da cui è possibile ammirare l’antico complesso architettonico.

Oggi, venerdì 27 agosto c.a., dalle 16:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) sarà possibile, per l’ultima volta, accedere all’edificio accompagnati dall’Archeoclub di Torre Annunziata.







Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità in Campania – AreV-OD, intende, nell’occasione, anche a nome dell’intera Comunità territoriale vesuviana, esprimere la propria gratitudine nei confronti di codesta Associazione, che si è resa parte attiva e disponibile, con le consuete competenze e capacità, per accompagnare i tanti visitatori accorsi, mediante visite guidate, alla scoperta di questi ambienti inesplorati.

L’auspicio è che il prof. Gabriel Zuchtriegel possa trovare i modi per rendere fruibile costantemente (e non più con il carattere dell’occasionalità) questo ulteriore Giacimento del complesso archeologico vesuviano.