Andrea Viscovo, ex sindaco e leader dell’apposizione durante l’implosa consiliatura Di Marzo, a sorpresa, con un post su Facebook ha comunicato di non partecipare alla prossima tornata elettorale che si terrà il 4 e 5 ottobre.

Viscovo ha anche precisato che non è assolutamente una resa politica, al contrario il suo impegno sociale e politico continuerà e sarà ancora più incisivo di prima.





Cosa avrà in mente sicuramente lo scopriremo presto. Suonano invece come granate le sue motivazioni: “Fino a quando continuano a dettare condizioni o ad essere candidati e votati i demoni travestiti da angeli, che purtroppo nel tempo hanno fregato tutti, me compreso e stanno per fregare qualcuno di buona volontà che ci proverà, sarà dura uscire dalla melma.

Fin quando ci saranno mediocri, che grazie ai loro pacchetti di voti continuano ad essere ago della bilancia, le cose non possono cambiare”.







Probabilmente Viscovo vuole mettere insieme quei tanti professionisti preparati e competenti che a suo dire abbondano sul territorio vollese e che, con il tempo, si sono allontanati dalla vita politica territoriale.

Lo scopriremo, ma presto ci saranno comunque le elezioni ed ad oggi ad una settimana dalla presentazione delle liste non si comprende quali saranno i candidati o comunque salvo pettegolezzi nessuno ha ufficializzato la candidatura.

Probabilmente vista questa impasse le parole di Viscovo fanno ancora più rumore.