Francesi in piazza contro il green pass. A supporto arriva il partito Les Patriotes fondato da Philippot

Questa settimana i francesi sono scesi ancora una volta in strada per protestare pacificamente contro il pass sanitario e le restrizioni sociali in atto imposte dal Governo Macron.

I cittadini sono comparsi, per la settima settimana consecutiva, in numerose città e nelle piazze cittadine di Parigi.







Ricordiamo che il pass è stato reso obbligatorio anche in alcune catene di supermercati, impedendo così di fatto ad alcune categorie di persone anche di poter fare la spesa.

I residenti di Francia oggi sono obbligati a mostrare: o la prova della vaccinazione o un test negativo al tampone (antigenico o molecolare) oppure la guarigione dal Covid.

Sabato il presidente di “Les Patriotes” è giunto ancora una volta a supportare, senza troppi problemi, quella parte di popolo che non è d’accordo con le norme varate.

Non è la prima volta però che l’europarlamentare si ritrova in mezzo al popolo, infatti abbiamo appurato la sua presenza già il 21 agosto e nelle settimane precedenti.





Florian Philippot mostra il suo entusiasmo e sorpresa in alcuni tweet dove parla di “41a settimana di resistenza”, dove afferma con forza il suo “#NoAlPassSanitario” e scrive che “lo spirito francese è lì e sta sorgendo!. Evidenzia poi che “la gente grida ‘Libertà!’ ‘Resistenza!’” e chiede le dimissioni di Macron.

Ma Philippot è stato anche intervistato da France Soir, dove ha definito senza mezzi termini “criminale” il lasciapassare sanitario che viene richiesto “all’ingresso di un ospedale”.





L’ex esponente del Fronte Nazionale (fondato nel 1972 da Jean-Marie Le Pen) definisce le problematiche principali spiegando che l’EMA non dovrebbe essere al di sopra delle agenzie nazionali, inoltre che i medici dovrebbero essere lasciati liberi di operare senza attaccare il “modello liberale della medicina”.

Dice anche che nella gestione disastrosa di questa crisi l’ideologia ha spesso prevalso sulla ragione, critica poi le politiche di contenimento e l’uso delle mascherine, anche dopo aver osservato le pratiche di altri Paesi ed aver letto le parole dell’epidemiologo John Ioannidis.

Per Philippot il governo vuole far credere ai francesi che una politica di restrizione delle libertà sia una politica sanitaria, infatti parla del Qr-code come un mezzo discriminatorio che ha come fine quello di lasciare la libertà dei cittadini nelle mani dello Stato.

L’europarlamentare ammonisce ancora i toni violenti usati da Emmanuel Macron nell’ultimo discorso alla Nazione e dice che le grosse mobilitazioni popolari sono dovute proprio ai toni ed alle misure drastiche annunciate dal Presidente della Repubblica di Francia.

Andrea Ippolito