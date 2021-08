Al “Degli Ulivi” termina sul pareggio il match tra Fidelis Andria e Juve Stabia: il finale è 1-1 sul terreno pugliese contro la neo promossa guidata da mister Panarelli. Tutto succede nel primo tempo con i gol di Casoli per i pugliesi e Bentivegna per le vespe.

Dopo essere passato subito in svantaggio, la Juve Stabia recupera e deve pure rammaricarsi per qualche occasione sprecata. Con questo pari si interrompe la serie di vittorie consecutive esterne della Juve Stabia che si ferma a nove, ricordando quelle della scorsa stagione agonistica. Sabato prossimo i gialloblù se la vedranno in casa nel derby contro l’Avellino.







Intanto la società stabiese sta ancora lavorando sul mercato per completare la rosa con un bomber esperto: c’è tempo ancora entro martedì sera entro le ore 23.

Juve Stabia con il 4-2-3-1 con Della Pietra davanti, assenti Altobelli e Troest per squalifica. In difesa c’è Caldore, mentre a centrocampo Novellino lancia Schiavi e Davì.

L’Andra si dispone con il 3-5-2 con gli ex Bubas e Favetta in attacco. Assenti i nuovi acquisti in avanti come Di Piazza e Alberti.







Pronti-via e passa subito la Fidelis Andria con Casoli al 1’ che sfrutta un errore della difesa stabiese sul lancio di Bolognese, il giocatore è in posizione regolare e batte Sarri. Il gol a freddo scuote la Juve Stabia che reagisce efficacemente e spinge subito sull’acceleratore. I gialloblù reclamano anche un rigore al 18’ per un sospetto fallo su Della Pietra in area dell’Andria.

Il pari delle vespe arriva al 27’ con Bentivegna che piazza un esterno destro su assist di Della Pietra in area pugliese. Al 30’ vespe vicino al raddoppio con Bentivegna che mette fuori dopo una respinta del portiere su tiro dalla distanza di Donati. Al 40’ Panico divora un gol fatto: solo davanti a Vandelli in area su assist di Della Pietra dalla destra mette alto sulla traversa. Il primo termina sul pareggio 1-1: campani molto meglio dei pugliesi che costruiscono poco dopo l’immediato vantaggio.

La ripresa vede una Fidelis Andria all’arrembaggio: Bonavolontà ci prova al 6’ con shoot dalla distanza che per poco non sorprende Sarri. Al 13’ Spano si rende pericoloso per l’Andria, al 15’ risponde subito Stoppa con un bel tiro dal limite.

Al 31’ Panico scappa in contropiede su lancio di Lipari, ma l’attaccante stabiese si fa rimontare dalla difesa andriese. Nel finale la Juve Stabia prova ad accelerare i ritmi e a pungere nelle ripartenze.

Al 32’ Stoppa dal limite dell’area avversaria mette fuori di poco. La Juve Stabia sembra più in palla della Fidelis Andria, ma i campani non riescono a finalizzare con precisione e determinazione. Nel finale non succede più nulla, le squadre sembrano accontentarsi anche perchè ormai stanche. Alla fine del match un risultato giusto per quanto sentenziato dal campo, anche se gli stabiesi hanno creato qualche occasione in più rispetto agli avversari comunque meritevoli nella condotta di gara.









Tabellino

Fidelis Andria (3-5-2): Vandelli 6.5; Lacassia 5.5 (38’ st Pelliccia sv) Fontana 5.5 Venturini 6; Carullo 5.5 (38’ st Alberti sv) Casoli 6.5 (10’ st Sabatino 5.5) Bonavolontà 6 (14’ st Di Noia 6) Bolognese 6 Benvenga 6; Bubas 5 Favetta 5 (10’ st Spano 6) . All.: Panarelli 6.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri 6; Donati 6 Caldore 5.5 Tonucci 6 Rizzo 6; Davi’ 6 Schiavi 6.5; Bentivegna 7 Stoppa 6.5 (44’ st Berardocco sv) Panico 5.5; Della Pietra 6.5 (18’ st Lipari 6.5). All.: Novellino 6.5.

Arbitro: Saia di Palermo 6.

Guardalinee: Cataldo-Valente.

Quarto ufficiale: Cavaliere di Paola.

Marcatori: 1’ pt Casoli ( FA), 27’ pt Bentivegna (JS)

Ammoniti: Carullo (FA), Lacassia (FA), Caldore (JS), Fontana (FA), Di Noia (FA)

Note: Spettatori circa 1000. Angoli 4-0. Recupero 1’pt-4’ st.

Domenico Ferraro