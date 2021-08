In questi giorni è impazzato sui social un hashtag riguardante una presunta giornata mondiale dedicata al seno femminile. Si è scatenata una serie infinita di tweet e condivisioni che hanno rilanciato la “giornata” a destra e a manca facendo arrivare in fortissima tendenza l’argomento. “Peccato” che si sia trattato di una bufala.







La fantomatica giornata che dovrebbe riguardare il seno femminile non esiste. Tuttavia anche nella fake news o comunque nello scherzo c’è qualcosa che fa di riflesso alla verità. Esiste, infatti, il No Bra Day, ovvero la Giornata Mondiale Senza Reggiseno che cade il 13 ottobre. E’ stata istituita nel 2011 il 9 luglio per poi spostarsi il 13 ottobre, mese della consapevolezza del cancro al seno. La giornata promuove la lotta al cancro e l’uguaglianza di genere.







Una celebrazione internazionale dal fine molto nobile ma che poco centra con la nudità o la contemplazione ed esaltazione della bellezza e sensualità della nobile parte femminea. Non sappiamo se chi ha lanciato l’hashtag l’abbia fatto semplicemente per scherzare o per lanciare una provocazione magari facendo sì che l’attenzione si spostasse sulla lotta al cancro. Sono in molti, comunque, gli utenti social che anno acceso i riflettori su questa vera Giornata.

Ivano Manzo