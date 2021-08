Covid, Cornovaglia 4700 positivi al festival Boardmasters. Erano tutti con pass sanitario

Pochi giorni fa si è tenuto il festival di musica e surf Boardmasters in Cornovaglia. Si è registrata la presenza di circa 50mila persone, di queste 4.700 sono risultate positive al Sars-Cov-2, nonostante fossero tutte entrate con il pass sanitario della NHS.

Il festival è durato dal 11 al 15 agosto a Newquay.







Le Autorità sanitarie parlano dunque di 4.700 positivi collegati direttamente al festival, di questi circa tre quarti hanno un’età compresa tra 16 e 21 anni (800 persone vivono direttamente nella contea).

Va aggiunto che in questo periodo estivo proprio nel sud-ovest dell’Inghilterra (Cornovaglia e Isole Scilly) si registrano 717 casi ogni 100.000 della popolazione (infettati nei sette giorni fino al 19 agosto compreso).

Il team di sanità pubblica del Consiglio della Cornovaglia ha invitato tutti i residenti ed i visitatori in Cornovaglia a sottoporsi a screening, poiché il numero di casi in quella zona continua ad aumentare.

Gli esperti spiegano che l’aumento dei positivi è dovuto ad una combinazione di fattori tra cui l’abolizione delle restrizioni nazionali e la maggiore trasmissibilità della variante Delta, nonché l’elevato numero di visitatori e l’abbondanza di luoghi di ospitalità in destinazioni turistiche come Falmouth e Newquay dove le persone possono mescolarsi insieme.









Rachel Wigglesworth, Direttore della sanità pubblica per la Cornovaglia e le Isole Scilly, ha infatti dichiarato: “I casi di Covid sono aumentati costantemente in tutta la Cornovaglia nelle ultime settimane, in particolare nelle nostre località turistiche. Questa è una conseguenza inevitabile della revoca delle restrizioni e della maggiore trasmissibilità della variante delta. È un quadro completamente diverso dall’estate scorsa.

Ovviamente, i grandi eventi e le riunioni di massa come i Boardmasters – continua Wigglesworth – sono ora consentiti e il nostro team di sanità pubblica ha lavorato a stretto contatto con gli organizzatori per molte settimane per garantire che l’evento fosse il più sicuro possibile per il Covid, con misure che andavano al di là delle indicazioni nazionali.

Continueremo a monitorare i dati non appena saranno disponibili, ma prevediamo che il festival avrà contribuito all’aumento dei casi che stiamo vedendo attualmente.

Ecco perché stiamo continuando a incoraggiare tutti a prendere entrambe le dosi di vaccino il prima possibile poiché questo non solo protegge se stessi ma diminuisce anche la capacità del virus di diffondersi”, conclude il Direttore della sanità pubblica per la Cornovaglia e le Isole Scilly.







Il Guardian, che ha intervistato un portavoce del festival, riporta che all’interno della struttura sono state adottate tutte le “misure di gestione del rischio al di sopra e al di là delle linee guida nazionali”, le quali “includevano l’uso del pass Covid NHS come condizione per l’ingresso”.

Infatti – spiega il portavoce del Boardmasters – “il sistema ha rilevato oltre 450 persone che altrimenti sarebbero state a rischio di trasmettere il virus e, di conseguenza, non hanno partecipato al nostro sito di Watergate Bay o hanno lasciato il festival in anticipo. Nessun evento è in grado di eliminare del tutto il rischio”.

Da specificare che per l’ingresso è stato inoltre chiesto a tutti i possessori di biglietti di età pari o superiore a 11 anni di dimostrare il proprio stato Covid-19 tramite l’app NHS Covid, mentre le mascherine non erano obbligatorie ma erano consigliate.

Andrea Ippolito