Il 26 settembre alle ore 9:30 allo stadio Comunale “Vitiello” scenderanno in campo, per beneficenza, tre rappresentative che si sfideranno tra loro in un triangolare. A partecipare saranno le formazioni di All Stars Regno delle Due Sicilie, Nazionale Italiana Attori e la Squadra del Sorriso composta da personaggi locali.

La Pro Loco Scafati Associazione di Meritocrazia, presieduta da Alfonso Di Massa, ha voluto dedicare il suo primo evento proprio a Mattia, il bambino scafatese di appena 5 anni che sta lottando contro la leucemia e la cui voglia di vivere rappresenta un esempio per tutta la città. La sua è una battaglia che va avanti da tempo. L’evento è stato denominato ‘La Partita del Sorriso’ perché tutti sappiamo che alla fine potremo sorridere insieme a questo straordinario bambino che regala gioia a chi gli sta a intorno.

Antonella De Martino, vicepresidente della Pro Loco, spiega i motivi e lo scopo della manifestazione. “Ho voluto fortemente la realizzazione di questo primo evento nella storia della nostra associazione in favore di Mattia. Chiediamo alla città di Scafati di unirsi a noi con un’ampia partecipazione per realizzare un ricavato importante da destinare alle strutture sanitarie. Non vogliamo regalare un sorriso, ma tanti sorrisi con la speranza che questo brutto mostro possa essere combattuto con il sostegno alla ricerca e un giorno sconfitto. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato per realizzare il progetto, in particolare il Presidente Alfonso Di Massa per il suo grande sostegno e tutti i soci della Pro Loco ADM.

Per mesi abbiamo svolto un grande lavoro, tutti insieme, per organizzare questa manifestazione”.

Venerdì 3 settembre alle ore 11:30 nella biblioteca comunale di Scafati è prevista una conferenza stampa di presentazione alla quale parteciperanno anche i responsabili delle squadre, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, la famiglia di Mattia e il CEO di Givova Giovanni Acanfora, sponsor tecnico della manifestazione. Nell’occasione sarà presentato anche lo spot de La Partita del Sorriso. La conferenza si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e per sarà obbligatorio esibire il green pass.

L’evento si disputerà con il patrocinio morale del Comune di Scafati.