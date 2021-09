Una brutta disavventura è capitata a un 18enne stabiese. Il giovane è finito prima contro un muretto con la sua bicicletta e poi è precipitato in un dirupo sul monte Faito. Fortunatamente è stato tratto in salvo dai volontari del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), intervenuti insieme ai carabinieri dopo la richiesta di soccorso.







Ad avvisare il 118 è stato un amico del 18enne, che si trovava con lui al momento della caduta. Arrivata un’ambulanza, Cnsas e carabinieri che sono giunti velocemente sul posto.

Il ragazzo è stato raggiunto con una breve calata in corda per essere valutato e stabilizzato ed infine recuperato sulla strada asfaltata dove è stato affidato alle cure del 118. Portato in pronto soccorso al San Leonardo, non corre pericolo di vita. Si legge in una nota: “A valido supporto delle operazioni l’associazione volontari del Faito”.