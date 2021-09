Crescono ancora i numeri Covid a Boscoreale. Per quel che riguarda le persone attualmente positive al Covid-19, come si rileva dall’allegato report relativo al periodo dal 23 al 30 agosto, sono 83, nel precedente report erano 69, mentre fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi, che da inizio pandemia si è attestato a 50.

Il tasso di positività negli ultimi sette giorni si attesta al 15,75%, con 43 positivi su 273 tamponi processati.





Ha avuto un’ulteriore impennata anche il tasso di incidenza che è di gran lunga superiore alla media regionale. Infatti, i nuovi positivi a sette giorni, dal 23 al 29 agosto, per centomila abitanti, è risalito a 150,71, la settimana precedente era al 124,98. Il dato regionale è del 61,06, anche in questo caso in salita rispetto ai sette giorni precedenti che era di 56,91. La soglia di rischio per il passaggio da zona bianca a gialla è fissata a 50 positivi su 100mila abitanti.

Il tasso di incidenza si calcola sommando i positivi riscontrati in una settimana. Questo dato va diviso per il numero degli abitanti del comune che si sta analizzando e il risultato moltiplicato per 100.000. Non si tratta di una percentuale, ma di un dato ben diverso: appunto il totale dei contagiati in 7 giorni per 100mila abitanti.





Fino al 31 agosto a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 15.544 prime dosi di vaccino (57% della popolazione), mentre 12.303 cittadini (45% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.