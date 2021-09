Inaspettatamente la spedizione italiana all’US Open perde due pezzi importantissimi: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, stafavoriti dai pronostici.

E la sconfitta è bruciante in modo molto particolare per il marito di Flavia Pennetta, che con un 6-2 6-3 nei primi due set aveva messo in discesa la gara per poi essere clamorosamente rimontato dal canadese Pospisil. E brucia anche perché la gara Fognini la ha persa al tiebreak, dove ha perso 7-4.





Probabilmente la sconfitta di “Fogna” è stata dettata anche dal suo umore: era così nervoso per i due set persi che ha cominciato a giocare male, spaccando anche una racchetta, come successo parecchie volte.

Anche Sonego era partito bene contro un Oscar Otte arrembante comunque sin da subito: il primo set finisce con un tiebreak che premia il torinese 10-8. Poi Otte prima con un 7-5 e con due tiebreak (vinti dal tedesco 7-4 7-1) fa vedere l’inferno a Sonego: eliminazione.

Gli altri eliminati sono Cecchinato (anche lui abbastanza inaspettatamente) e gli sfavoriti Travaglia, Mager e Caruso. Il tennista di Palermo ha perso contro lo statunitense Svajda 6-7 7-5 4-6 4-6. Travaglia ha sbattuto contro Moutet (prossimo avversario di Berrettini), Mager ha sofferto contro Thompson per poi perdere al tiebreak, mentre Caruso si fa demolire da Nishikori in una gara senza storia.

Sorride invece Berrettini, che ha fatto fuori in tre set il francese Chardy senza mai mettersi a rischio. Ad affrontare il numero 8 del ranking ci sarà un altro francese: Corentin Moutet, giustiziere di Stefano Travaglia.







Giocheranno domani anche Sinner, Musetti e Seppi. I primi due hanno vinto con pochi problemi contro Purcell e Nava, mentre Seppi in una gara infinita molto equilibrata ha avuto la meglio contro Fucsovics in un tiebreak pazzo vinto 15-13. I loro avversari saranno rispettivamente Svajda, Opleka e Hurkacz (giocano tutti domani). Sono tre gare molto complicate, specialmente per Musetti e Seppi, ma non impossibili.

E infine si qualifica anche Martina Trevisan al secondo turno femminile, eliminando la padrona di casa Coco Vandeweghe 6-1 7-5 andando così a trovare la svizzera Bencic, uscente medaglia d’oro dai Giochi Olimpici: sorteggio molto sfortunato per Martina.

Giuseppe Garofalo