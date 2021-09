Martedì mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Carola a Boscoreale per la segnalazione di un semirimorchio parcheggiato in strada.







I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due dipendenti della ditta proprietaria del veicolo i quali hanno raccontato di essere riusciti ad individuare il mezzo, rubato lo scorso sabato a Nocera Inferiore, grazie al sistema satellitare ed hanno detto che, poco prima dell’arrivo della volante, un uomo presente sul posto aveva fatto una richiesta a scopo estorsivo per riconsegnarlo e, di fronte al loro rifiuto, aveva contattato un complice sopraggiunto poco dopo.

I due malviventi, alla vista degli agenti, hanno tentato di allontanarsi ma uno di essi è stato raggiunto e bloccato in un piazzale poco distante in via Promiscua a Boscoreale mentre il complice, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, è stato rintracciato in via Roma.







Domenico Arcobelli, 31enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per ricettazione, mentre un 28enne di Boscoreale è stato denunciato per tentata estorsione; infine, il semirimorchio del valore di 13mila euro è stato restituito al proprietario.