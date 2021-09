E’ di un ferito il bilancio di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione privata di via Iuvani. Poco dopo le 16 le fiamme hanno avvolto l’appartamento, situato nella frazione periferica di Gragnano, scatenando paura e apprensione tra i residenti. A provocare il tutto sarebbe stata una fuga di gas, così come accertato successivamente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme.







Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Passano pochi minuti dalla segnalazione e in via Iuvani arrivano, oltre ai pompieri del distaccamento di Castellammare, anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri. Il ferito è un 56enne del posto, curato sul posto dai medici dell’ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione e non è stato reso necessario nemmeno il ricovero in ospedale.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri del nucleo operativo di Castellammare, agli ordini del capitano Carlo Venturini e del tenente Andrea Riccio, per effettuare tutti i rilievi del caso. Dai primi accertamenti, è emerso che a scatenare il rogo sia stata una fuga di gas. Poco dopo le 17 le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e la situazione è ritornata lentamente alla normalità.