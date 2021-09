Dopo la squalifica di Osimhen il Napoli deve fare i conti con un altro serio rischio in vista della grande gara contro la Juventus. Con l’infortunio di Meret, è in programma che sabato 11 fra i pali vedremo David Ospina.





Ma ne siamo davvero sicuri? Spalletti è col fiato sospeso, perché la Colombia di Ospina dovrà giocare la notte fra giovedì 9 e sabato 10 contro il Cile. In questo modo, il portiere azzurro avrà 90 minuti di gara nelle gambe, un volo di quasi 20 ore e 7 ore di fuso orario da recuperare. Il tutto in sole 41 ore, quindi neanche due giorni, poiché la gara è in programma sabato (sarebbe stato più agevole domenica, ma il martedì successivo la Juve ha la Champions).

Una corsa contro il tempo che probabilmente troverà impreparato Ospina, che se proprio vuole giocare questa partita dovrà volare verso Napoli prima della partita contro il Cile.







E se non dovesse giocare Ospina? Allora il Napoli sì che sarebbe nei guai, perché non c’è un’altra soluzione: o terzo portiere o niente. E allora Marfella deve stare pronto e approfittare della sosta per allenarsi.

Certo che però al Napoli non ne va mai una dritta quando si tratta di giocare contro la Vecchia Signora. L’anno scorso fra ricorsi e controricorsi la partita si giocò ma il Napoli fu un disastro, in Supercoppa Insigne sbaglia un clamoroso rigore, ora si rischia di giocare col terzo portiere, potrebbe non esserci Osimhen (esito del ricorso martedì o mercoledì)… Il Napoli riuscirà comunque a sconfiggere le zebre?

Giuseppe Garofalo