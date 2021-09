Il marchio di orologeria Hamilton possiede una lunga storia, iniziata verso la fine dell’Ottocento negli Stati Uniti, e precisamente a Lancastere, in Pennsylvania. Già nei primi anni del Novecento, la nota casa di orologeria americana era già il fornitore ufficiale per le forze armate degli Stati Uniti, con una gamma di modelli divenuti storici.

Oggi, i migliori Hamilton watch possono essere acquistati facilmente anche online a prezzi interessanti e competitivi, e rappresentano un vero e proprio simbolo dell’orologeria di alta qualità e di classe. Gli orologi da uomo Hamilton sono destinati a chiunque desideri distinguersi con un accessorio tecnologico, elegante, classico e tuttora caratterizzato dal tipico design militare.

Si tratta di un vero e proprio accessorio sempre attuale, immancabile per completare l’outfit di un uomo sportivo e comunque raffinato e attento ai dettagli. La nota casa di orologeria è famosa anche per avere creato, intorno alla fine degli anni Cinquanta, il primo orologio elettrico della storia, un’autentica scelta rivoluzionaria sia sotto l’aspetto tecnico che per quanto riguarda il design.

A contribuire al successo di questi orologi è stato anche Elvis Presley, grande protagonista della scena musicale e cinematografica americana, che scelse proprio un orologio Hamilton da indossare durante le riprese del film Blue Hawaii. In seguito, diversi altri registi e attori decisero di indossare questi orologi, che compaiono infatti in molti film, alcuni dei quali firmati da Stanley Kubrik.

Una storia che prosegue da oltre un secolo

Iniziata, come abbiamo detto, in una piccola fabbrica in Pennsylvania, oggi la produzione Hamilton rappresenta una delle più eccellenti della Svizzera, il paese che più di ogni altro al mondo è noto per la produzione di orologeria di alto livello.

Innovazione e precisione sono sempre alla base di tutti gli orologi Hamilton che, nel corso del tempo, dopo avere contraddistinto l’esercito americano sono diventati i preferiti degli uomini di affari più dinamici, attivi ed eleganti. Si può dire che un orologio di questo tipo sia immancabile al polso di un uomo che desidera distinguersi e farsi notare.

Il design per questi orologi è tipicamente sportivo, con un’ampia scelta di cronografi e di orologi dall’aspetto militare, realizzati in acciaio o addirittura titanio, con cinturini in pelle, in gomma e in materiale sintetico. Un riguardo particolare meritano però i modelli della serie Ventura, che riprendono le caratteristiche dei primi orologi elettrici realizzati dalla casa, allora statunitense, e che il marchio svizzero ha voluto ulteriormente distinguere con un design molto originale.

Un’idea regalo per un’occasione importante

La qualità e l’affidabilità degli orologi Hamilton li rende ideali come regalo importante ad un uomo che apprezzi particolarmente l’orologeria di alta classe, perfetto per le grandi occasioni, o da acquistare personalmente per completare la propria collezione di orologeria di lusso. Il design e la ricercatezza di questi orologi li rende comunque adatti da indossare in ogni occasione e da inserire in qualsiasi look, sono infatti perfetti anche con un outfit molto elegante, con un completo business o con un abbigliamento casual e chic.