Una campagna per educare i cittadini a compiere una corretta raccolta differenziata: è quanto messo a punto dall’amministrazione comunale di Pimonte, guidata dal sindaco Michele Palummo. Attraverso un video pubblicato sui canali social istituzionali, l’ente pimontese ha così spiegato come vanno differenziati i rifiuti sul territorio cittadino.







“Abbiamo ricordato ai pimontesi che per la frazione indifferenziato – fanno sapere dallo staff del sindaco – non è prevista alcuna catena di riciclo, quello che si butta viene bruciato negli inceneritori o lasciato marcire all’interno delle discariche. Discariche e inceneritori – continuano – hanno un impatto devastante sull’ambiente, per questo dobbiamo impegnarci a ridurre il più possibile i rifiuti indifferenziati”. L’obiettivo finale è il coinvolgimento del pubblico, che si deve tradurre in comportamento attivo e partecipazione da parte di tutti i cittadini.

“Le importanti percentuali di raccolta differenziata raggiunte sono il segno tangibile dell’impegno quotidiano dei cittadini pimontesi – afferma il sindaco Palummo – ma è necessario che tutti siano ancora più sensibilizzati sul tema per contribuire a migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e per prendersi cura del territorio.”