La maggioranza scioglie le riserve e candida a sindaco Tommaso Naclerio. Una svolta che è arrivata mercoledì sera, al termine di una riunione convocata dallo stato maggiore della civica Nuovamente Agerola, svoltasi all’hotel Sant’Orsola nella frazione San Lazzaro. Alla fine la maggioranza ha trovato la quadra sul nome di Naclerio, anche se non sono mancati i malumori soprattutto tra alcuni assessori e consiglieri uscenti che, fino all’ultimo, avevano sperato in un esito diverso. Fatto sta che sarà Naclerio a guidare il dopo Mascolo all’interno del centrosinistra agerolese. Le liste si presenteranno domani a mezzogiorno, in Nuovamente Agerola ci sarà il sindaco uscente Luca Mascolo (che correrà alla carica di consigliere), oltre all’assessore uscente Regina Milo.







Verso il forfait invece Matteo Ruocco, che potrebbe candidare la figlia. Tra le new entry potrebbe esserci invece Matteo Casanova. Anche nell’opposizione si va delineando il quadro. Il candidato sindaco sarà Lello Di Capua (avvocato, tra i fondatori del movimento Agerola Nostra). In questo campo sono tuttora in corso le riunioni (che proseguiranno fino a domani mattina) per cercare l’unità ed evitare una terza lista che andrebbe ad avvantaggiare il gruppo di Naclerio.

Si cerca dunque un’intesa nelle ultime ore disponibili, soprattutto con l’area dell’ex deputato Michele Pisacane e con il gruppo di minoranza uscente Per Agerola. Non si candiderà nemmeno al Consiglio comunale invece Matteo Florio, capogruppo uscente di opposizione e per due volte candidato sindaco del centrodestra. Si profila dunque una sfida tra Naclerio e Di Capua per la conquista della fascia tricolore. Domani la presentazione delle liste. Poi il via ufficiale alla campagna elettorale.