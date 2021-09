Si procede sempre su numeri simili di giorno in giorno, oggi il tasso di positività in lievissimo calo, meno contagiati a fronte anche di meno test analizzati.

Nel periodo di riferimento 23-29 agosto, in Campania, il tasso di incidenza del contagio sale a 62,27 casi ogni 100mila abitanti, sette giorni prima era al 58,07.

Calano i ricoverati in terapia intensiva e si registra una diminuzione dei degenti nei reparti Covid. Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, confermato circa il 4% dei posti letti occupati in terapia intensiva, ma sale dal 9 al 11.48% l’affollamento nella area medica.

Con questi parametri comunque dovrebbe essere confermata la zona bianca nel nuovo quadro di parametri introdotto con il il Green pass.







“L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano.

Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio”.

Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social.

De Luca proprio ieri ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola in vista della ripresa delle attività ed oggi ha evidenziato con soddisfazione l’altissima percentuale di docenti e personale amministrativo della scuola in Campania che è completamente immunizzato. De Luca ha anche condiviso le parole di Draghi circa la possibilità di arrivare all’obbligo della vaccinazione anticovid.









Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività registra ancora una lieve flessione al 2.09%, ieri era a 2,44%. Dati questi probabilmente molto più bassi di quelli che dovrebbero indicare il tasso di positività reale.

Un dato falsato dalla somma dei test antigenici ai tamponi molecolari con un risultato diluito dal fatto che i test antigenici non presentano mai positivi riscontrati: si sommano i test, ma non i positivi dato che dai test rapidi non ce ne sono.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale 17.591 test, ma quanti siano i soli molecolari non ci è dato sapere. Tra questi sono stati riscontrati 369 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 24 agosto – 3,56% – 569 contagiati

Mercoledì 25 agosto – 4,29% – 696 contagiati

Giovedì 26 agosto – 4,02% – 576 contagiati

Venerdì 27 agosto – 3,31% – 564 contagiati

Sabato 28 agosto – 2,75% – 431 contagiati

Domenica 29 agosto – 3,58% – 186 contagiati

Lunedì 30 agosto – 2,24% – 471 contagiati

Martedì 31 agosto – 2,53% – 491 contagiati

Mercoledì 1 settembre – 2,44% – 461 contagiati

Giovedì 2 settembre – 2,09% – 369 contagiati







Negli ospedali regionali cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva e i posti letto disponibili sono 631 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

In calo anche i degenti nei reparti ospedalieri dedicati Covid. La riserva di posti letto è di 2.813 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 447.098 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 6.162.109.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 435 e salgono in totale a 430.495.

L’Unità di Crisi ha comunicato 5 decessi, di cui 2 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrato ieri. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.766 dal marzo 2020.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 347, rispetto a ieri 16 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti cala di 1 unità e risultano 25 ricoverati, con 1 ingresso nell’ultimo giorno.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.837 (-71), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.519 (-54).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 264.709 (+268)

– Provincia di Salerno : 71.842 (+67)

– Provincia di Avellino : 21.063 (+8)

– Provincia di Caserta : 68.197 (+12)

– Provincia di Benevento : 13.128 (+11)







Covid in Italia

Sono 6.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.761.

Sono invece 58 le vittime in un giorno, rispetto alle 62 di ieri.

Sono 296.394 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.067. Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 556 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati forniti dal Ministero, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, si tratta di 41 persone in meno rispetto a ieri.