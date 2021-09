“Il grande carrozzone comincia a scricchiolare, ma nulla giustifica comportamenti vili e scorretti. È un segno di debolezza trafugare dati, condividerli e farli diventare la strategia della propria campagna elettorale”. Così il candidato a sindaco di Gragnano Nello D’Auria.

“Possibile che solo perché non si è capaci di parlare di programmi, – ha continuato D’Auria -di idee per la città e di creare entusiasmo attorno al proprio gruppo, si calpesta ogni brandello di rispetto personale e altrui e si cade così in basso? È becero guardare il giardino del vicino ed estirpargli fiori solo perché il proprio non è così rigoglioso.

Sono offeso dal comportamento oltraggioso di chi, venuto in possesso dei nominativi dei candidati delle mie liste, si è dato ad attività ‘persuasive’ nei confronti di quanti hanno scelto di sostenere la mia candidatura a sindaco. Mi meraviglia che professionisti, amministratori, rappresentanti delle istituzioni possano diventare così piccoli e squallidi di fronte alle difficoltà.

È dall’inizio di questa campagna elettorale che ho invitato a tenere toni pacati e spostare l’asse dell’attenzione sul programma, ma mai avrei creduto che la mancanza di contenuti potesse spingere a tanto chi non ha visione e non ha amore per Gragnano. Amare la città e rispettarla significa amare ogni singolo cittadino, oltre la politica, oltre le fazioni, rispettando i gragnanesi anche se avversari”.