Pubblicata la graduatoria di bambini e bambine ammessi alla frequenza dell’asilo nido comunale.

«Il servizio dell’Ambito Sociale N30 sarà attivo a partire già dalla metà di settembre – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. Quest’anno è stato incrementato il numero di posti disponibili fino ad 83: 50 nella sede di Torre Annunziata, di cui 9 destinati al comune di Trecase, e 33 in quella di Boscotrecase.







Sono pervenute complessivamente, entro la scadenza prevista per il 31 luglio scorso, un numero complessivo di 104 domande. Tutte le istanze risultate ammissibili sono state collocate in graduatoria secondo un punteggio attribuito a ciascuno secondo i parametri stabiliti dall’Ambito Sociale N30. In caso di eventuali rinunce, sarà comunque possibile per gli ammissibili non rientranti nei posti disponibili accedere al servizio attraverso lo scorrimento della graduatoria».

La graduatoria di ammessi ed esclusi è disponibile sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.