Partiti nella mattinata di oggi, giovedì 2 settembre, i lavori di messa in sicurezza di uno stabile a Torre Annunziata.

L’edificio è composto da venticinque unità immobiliari, di cui diciotto abitazioni e sette tra depositi e locali commerciali. Al termine dell’opera di messa in sicurezza, è previsto prima l’abbattimento e poi il ripristino completo dello stabile.





«Finalmente prendono il via i primi interventi, da parte di privati, in edifici presenti nella zona del Quadrilatero delle Carceri – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Un’area della città in cui insistono diversi stabili pericolanti che necessitano di lavori urgenti e radicali.

Mi auguro che l’opera di messa in sicurezza prima e di abbattimento e ripristino poi coinvolga in tempi brevi anche altre strutture fatiscenti di quella zona del territorio.





L’ente comunale è comunque pronto a fornire il proprio contributo tecnico-amministrativo, e resta a completa disposizione al fine di consentire questi tipi di intervento».

A dirigere i lavori effettuati dalla ditta Edil Gamp, sono l’architetto Carmine Lanzetta e l’ingegnere Tommaso Fienga.