Dovrebbe partire alla fine di questo mese di settembre, o forse ai primi di ottobre, la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid, Ema e Aifa permettendo.

Lo ha annunciato il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa tenutasi per fare il punto sulla pandemia, rispondendo con un semplice “si” alla domanda postagli.







Lo ha confermato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha affermato: “Sulla terza dose c’è un confronto in queste ore. Si inizierà nel mese di settembre e si partirà con le persone con una risposta immunitaria fragile”.

Dunque, mentre si attende ancora il verdetto delle agenzie del farmaco preposte, italiana e europea, per rendere eventualmente obbligatorio il vaccino, si pensa già alla possibilità di inoculare una terza dose, partendo dai soggetti più fragili e da coloro che non hanno sviluppato risposte immunitarie a seguito della vaccinazione. Si potrebbe poi procedere con il personale sanitario e gli anziani residenti nelle case di riposo che sono stati tra i primi a ricevere il vaccino e nei quali molto probabilmente si stanno abbassando le difese immunitarie.





Per tutti, è stato precisato, verrebbero utilizzati solo i sieri a mRna, dunque Moderna o Pfizer/BionTech.

Tuttavia mentre molti virologi si dicono concordi per la terza dose da iniettare a immunodepressi, anziani e soggetti a rischio, quasi tutti concordano nel ritenere che sia ancora troppo presto voler ipotizzare di estendere la terza dose anche agli under 12, per i quali sono ancora in corso degli studi che potrebbero portare informazioni importanti al fine di meglio valutarne rischi e benefici.

“Inutile parlare di vaccinare i bambini da 0-6 e 6-12 – ha dichiarato Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts – Bisogna attendere gli studi in corso e poi si valuteranno rischi e benefici per questa fascia d’età”.

Bianca Di Massa