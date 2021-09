Apre le porte la nuova sede del Centro Diurno per Disabili Adulti di Amalfi all’interno della Ex Pretura, edificio riqualificato e convertito a centro di aggregazione su volontà dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano.







Il Centro sarà intitolato ad Andrea De Crescenzo, per tutti “Papariello”, cittadino amalfitano scomparso due anni fa, ricordato dall’intera popolazione per la sua innata capacità di interagire ed entrare nel cuore di tutti.

Il servizio – offerto dal Comune di Amalfi – sarà gestito dalla Cooperativa GEA ed ospiterà 10 cittadini, di età compresa tra i 18 ed i 54 anni.









Il Centro Diurno va ad arricchire la “seconda vita” dell’edificio dismesso della Ex Pretura in via Casamare ad Amalfi, recentemente rinnovato grazie ai lavori voluti e finanziati con fondi di bilancio comunale dall’Amministrazione Milano. Lo stabile destinato a nuovo centro di aggregazione ospiterà, a pieno regime, ulteriori spazi per la socialità, l’incontro e la crescita della comunità in cui favorire coesione e inclusione.

L’inaugurazione avverrà domani, sabato 4 settembre 2021 alle ore 18:00, alla presenza di una piccola rappresentanza di Autorità e degli iscritti ed operatori del Centro.