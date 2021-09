Woody Allen lo avrebbe intitolato “Prendi i soldi e scappa”, ma in questo caso non si tratta di un film ma di un incredibile fatto di cronaca successo a Napoli.

Una anziana vince 500mila euro al Gratta e vinci, incredula per inattesa e ingente cifra vinta si reca in tabaccheria e consegna il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e soprattutto dei 500mila euro in premio.







Il dispositivo di verifica in dotazione conferma la stratosferica vincita, ma per un ulteriore riscontro il biglietto finisce nelle mani di uno dei titolari che, inspiegabilmente o forse no, ha intascato il titolo di vincita ed è fuggito in sella al suo scooter.

Non esistendo una fotocopia del tagliando vincente, è stato chiesto ai Monopoli di sospendere la validità dell’intero blocchetto da cui provenivano i Gratta e vinci acquistati dall’anziana. La donna in quella stessa tabaccheria con 10 euro aveva acquistato due Gratta e Vinci. Il primo lo ha buttato perché senza premi. Il secondo era quello con la vincita di 500mila euro.







La signora, una pensionata di meno di 70 anni, ha subito capito di aver vinto, così come il dipendente della tabaccheria di Materdei, tra il rione Sanità e l’Arenella.

L’anziana ha denunciato l’episodio ai Carabinieri che sono sulle tracce del tabaccaio. L’uomo è ormai irreperibile da 24 ore, è stato denunciato per furto.

Nel quartiere, in poco tempo, la voce sì è sparsa e adesso è corsa alla giocata al lotto dei numeri legati all’incredibile storia.