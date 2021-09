Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno notato una persona che, dopo aver prelevato qualcosa da una fioriera, la stava consegnando a due uomini in cambio di denaro.







I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato Secondigliano, hanno raggiunto e bloccato i tre rinvenendo indosso allo spacciatore 175 euro mentre nella fioriera hanno trovato 5 stecche di hashish del peso di circa 15 grammi e 2 bustine con 2 grammi circa di marijuana; inoltre, gli acquirenti sono stati trovati in possesso di una bustina di marijuana e di una stecca di hashish.

Roberto Bile, 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.