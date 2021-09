Dati sempre stabili in Campania, l’oscillazione dei positivi è sempre minima e i numeri di test processati e positivi riscontrati restano anch’essi simili a quelli di tutta la settimana. Comunque oggi sono stati registrati 86 positivi in più di ieri con 3.187 tamponi processati in più.

Per De Luca la situazione però in Campania è abbastanza tranquilla: “Vi sono criticità ma il dato complessivo è quello di una buona tenuta, senza ingolfamento delle strutture ospedaliere o situazioni pesanti nelle terapie intensive. Abbiamo avuto un aumento di decessi per Covid, come avvenuto in tutta Italia, ma nel complesso la situazione è di buona tenuta”.

Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività registra ancora un lieve aumento con il 2.19%, ieri era a 2,09%. Dati questi probabilmente molto più bassi di quelli che dovrebbero indicare il tasso di positività reale.

Un dato falsato dalla somma dei test antigenici ai tamponi molecolari con un risultato diluito dal fatto che i test antigenici non presentano mai positivi riscontrati: si sommano i test, ma non i positivi dato che dai test rapidi non ce ne sono.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale 20.778 test, ma quanti siano i soli molecolari non ci è dato sapere. Tra questi sono stati riscontrati 455 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 25 agosto – 4,29% – 696 contagiati

Giovedì 26 agosto – 4,02% – 576 contagiati

Venerdì 27 agosto – 3,31% – 564 contagiati

Sabato 28 agosto – 2,75% – 431 contagiati

Domenica 29 agosto – 3,58% – 186 contagiati

Lunedì 30 agosto – 2,24% – 471 contagiati

Martedì 31 agosto – 2,53% – 491 contagiati

Mercoledì 1 settembre – 2,44% – 461 contagiati

Giovedì 2 settembre – 2,09% – 369 contagiati

Negli ospedali regionali sale appena il numero dei ricoveri in terapia intensiva e i posti letto disponibili sono 630 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 447.553 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 6.182.887.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 345 e salgono in totale a 430.840.

L’Unità di Crisi ha comunicato 2 decessi nelle ultime 48 ore. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.768 dal marzo 2020.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 373, rispetto a ieri 26 in più. Nelle terapie intensive il numero dei degenti sale nuovamente di una unità e risultano 25 ricoverati, con 1 ingresso nell’ultimo giorno.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.837 (+108), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.546 (+81).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 265.048 (+339)

– Provincia di Salerno : 71.911 (+69)

– Provincia di Avellino : 21.084 (+21)

– Provincia di Caserta : 68.206 (+9)

Covid in Italia

Sono 6.157 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.735.

Sono invece 56 le vittime in un giorno, rispetto alle 58 di ieri. Sono 331.350 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 296.394.

Il tasso di positività è del 1,8%, rispetto al 2,2% di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.566.126, i morti 129.466. I dimessi e i guariti sono invece 4.299.621, con un incremento di 6.086 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 137.039, con un aumento di 14 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 569 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 53. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.204, si tratta di 40 persone in più rispetto a ieri.

Negli ultimi 30 giorni, tra le persone over-80 il tasso di ricovero tra i soggetti non vaccinati è 9 volte più alto rispetto ai vaccinati completi, ovvero con due dosi: il tasso è infatti di 187,8 contro 21,1 ricoveri per 100mila abitanti. Il tasso di ricoveri in intensiva è 15 volte più basso nei vaccinati (1,0 contro 14,6). Il dato emerge dal Report esteso di sorveglianza pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), che completa il monitoraggio settimanale.