È uscito in digitale “LINDA”, il nuovo irriverente singolo della rapper domenicana tra le più originali della scena TOKISCHA e la star mondiale vincitrice di un Grammy Award ROSALÍA! https://tokischarosalia.lnk.to/LINDA Il brano, scritto da Tokischa, Rosalía, Leo RD e Raimy e prodotto da Leo RD e Rosalía, è accompagnato dal videoclip ufficiale, girato nella Repubblica Domenicana e diretto da Raimy: https://youtu.be/CmmTz3W-JO0.

In tre anni di carriera, TOKISCHA è una delle più controverse artiste nella scena musicale. La sua versatilità le ha permesso di esplorare generi musicali come il rap, il trap, la dancehall e il dembow. Ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua musica riconoscibile e la sua voce, incuriosendo molti artisti come Anuel AA, Bad Bunny e Ozuna.







Riguardo alla collaborazione, Tokischa afferma: «Rosalía è di grande ispirazione per me. È una persona molto rispettosa, una grande lavoratrice ed è adorabile. È come un angelo. Sono molto grata per questa opportunità che mi ha permesso di imparare cose nuove e crescere artisticamente».

Come artista che costantemente rompe le barriere, Rosalía viene descritta come “un genio complicato che ha risuonato come un’onda d’urto che riflette la femminilità e la forza… un leader di una nuova generazione che ha reso il flamenco un fenomeno globale, diventando nel contempo la popstar più entusiasmante della Terra”.

“LINDA” è il primo brano dembow registrato da Rosalía e in assoluto da un’artista spagnola, che, anche in questo caso, sorprende il suo pubblico arricchendo il suo già variegato repertorio musicale.







A proposito di questa collaborazione, l’artista vincitrice di un Grammy Award ha dichiarato: “Toki è una donna forte e indispensabile, che non si conforma a nessuno stampo ma rappresenta tutte le donne per la sua dedizione alla libertà. La ammiro perchè è completamente se stessa e non cerca di essere un modello. Questa canzone è nata a Los Gandules, dove ho trovato l’ispirazione e ho sentito tutto l’affetto della sua gente, piena di creatività. Viva il Dembow e viva la Repubblica Domenicana!”.

Tokischa è un talento emergente che infrange le regole e abbatte i pregiudizi sul ruolo delle donne nella società. Il suo stile è una trap senza filtri e autentica, che solo pochi artisti hanno il coraggio di fare. Non ha paura di mostrare alla società cosa fa, cosa le piace e chi è. Promuove uno stile di vita libero da ipocrisie e stereotipi di genere. Il suo timbro vocale è immediatamente identificabile ed è un altro fattore importante nel rendere distintive le sue canzoni.







Vincitrice di 1 GRAMMY® e di 8 Latin GRAMMY®, Rosalía è arrivata rapidamente alla ribalta della scena pop mondiale grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile caratteristico. Con l’uscita nel maggio 2018 del suo singolo rivoluzionario “Malamente (Cap.1: Augurio)” – e l’arrivo in autunno del suo album storico “El Mal Querer” – i fan di tutto il mondo hanno rapidamente apprezzato la fenomenale capacità vocale di Rosalía unita alla sua fusione ormai pienamente realizzata del flamenco classico e degli altri stili musicali senza tempo della Spagna con R&B, hip-hop, ritmi latino-americani contemporanei e ritmi elettronici. Caratterizzato da forti influenze derivanti da arti visive industriali, dall’emancipazione femminile, dalla moda e dalla danza, è diventato chiaro ai critici che “El Mal Querer” è un capolavoro moderno.

Grazie all’impatto dell’album e dei singoli successivi pubblicati nel 2019, Rosalía ha ottenuto un GRAMMY® e si è esibita dal vivo durante la cerimonia, ha ottenuto una prima nomination come Best New Artist per un’artista di lingua spagnola e 8 Latin Grammy, tra cui Album dell’anno, 2 MTV VMA, e altri riconoscimenti come copertine di riviste, apparizioni ai festival Coachella e Lollapalooza, il video di un’artista donna più visto in assoluto nel mondo su YouTube nel 2019 ed è stata scelta da “Best Music of the Decade” di Rolling Stone, Billboard, GQ, The Los Angeles Times, Pitchfork e altri. Durante il 2020, Rosalía si è immersa nella scrittura e nella registrazione del suo prossimo album, mentre ha siglato una partnership con Nike e con la campagna “Viva Glam” di MAC.







Ha vinto il maggior numero di Latin GRAMMY® per il secondo anno consecutivo, mentre collaborava con artisti come Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd e Billie Eilish su brani di enorme successo. Realizzando la copertina dell’edizione americana di Vogue del gennaio 2021, fotografata da Annie Leibovitz per il “Vogue Values”, è diventata la prima artista musicale di lingua spagnola a ricoprire la cover in tutta la storia del magazine. Di recente, Rolling Stone ha inserito la sua prossima uscita tra i “54 album più attesi del 2021”.