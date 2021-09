Sono stati identificati i primi due giovani responsabili, la notte scorsa dell’aggressione ad un rider 27enne in via Lepanto, all’esterno del Mc Donald’s nei pressi dello stadio Maradona, a Fuorigrotta.



Momenti terribili, comunque, quelli vissuti dal fattorino aggredito dal branco mentre a bordo della sua bicicletta effettuava consegne a domicilio. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza a Napoli. Nel video circolato sui social immagini almeno cinque i giovani che con brutalità e di inaudita violenza si accaniscono contro il giovane, colpendolo con calci, pugni e caschi. Anche quando il 27enne e già a terra il branco non si ferma. Solo un uomo, tra la folla, è intervenuto ad allontanare gli aggressori dal fattorino ormai incapace di rialzarsi.

Ancora da chiarire le cause che hanno scaturito tanta aggressività. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli sono arrivati alla identificazione di due degli aggressori: si tratta di minori, di 17 e 15 anni, napoletani. Sono stati denunciati per concorso in lesioni personali.







La vittima del pestaggio, in un primo momento, non ha sporto denuncia temendo ritorsioni, ma ad allertare i Carabinieri ci hanno pensato i sanitari dell’ospedale San Paolo dove, intorno all’1,30 la vittima del pestaggio è stata portata in pronto soccorso.

Il giovane ha riportato lesioni in varie parti del corpo, la prognosi è di 21 giorni. Le indagini proseguono per identificare il resto del gruppo.