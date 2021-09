Secondo pari consecutivo per Juve Stabia e Avellino: tante occasioni e un po’ di nervosismo nel finale.

Le Vespe hanno disputato una buona gara contro i Lupi irpini che mirano alla promozione.

Dopo i primi venti minuti appannaggio degli ospiti, i gialloblù hanno serrato le fila e sfiorato il gol nel finale di primo tempo. La ripresa si è giocata su ritmi più lenti, la Juve Stabia ha tentato il colpaccio con Della Pietra e Panico, ma non ha saputo sfruttare l’uomo in più per l’espulsione di Carriero nel finale di gara.





Nel primo infortunio alla spalla per Eusepi all’esordio in maglia gialloblù. L’attaccante dovrà stare fuori per qualche settimana.

Mister Novellino lancia subito proprio il bomber Eusepi nel 4-2-3-1. Mister Braglia propende per il 4-3-2-1 con Maniero davanti supportato dai veloci Kanoute e Di Gaudio.

Al 5′ è subito l’Avellino a creare una buona occasione gol con Kanoute, che lascia partire un fendente da sinistra, con palla di poco fuori alla sinistra di Sarri.

Le squadre si affrontano a viso aperto, l’Avellino è più manovriero, la Juve Stabia punta più sulle ripartenze.





Al 25′ gran tiro di Aloi dalla destra, sul limite dell’area, palla di poco alta sulla traversa.

Al 27′ Sarri salva il risultato su tiro ravvicinato in area di Silvestri.

Al 32′ deve uscire per infortunio alla spalla sinistra il bomber Eusepi della Juve Stabia, al suo posto il giovane Della Pietra.

Al 39′ gran contropiede di Bentivegna sulla sinistra, ma il suo assist per Della Pietra in attacco non è preciso.

Al 44′ Juve Stabia vicino al gol: Bentivegna scappa sulla sinistra, il suo tiro in area viene parato da Forte, sulla ribattuta arriva Schiavi che mette alle stelle.

Il primo tempo termina a reti bianche: la Juve Stabia, dopo l’uscita di Eusepi, ha dato filo da torcere all’Avellino con ottime azioni di contropiede. Irpini poco reattivi in difesa.





La prima occasione della ripresa è per la Juve Stabia al 13′: cross di Rizzo dalla sinistra e sotto porta Della Pietra mette di un niente fuori con un colpo di testa.

Al 20′ cross dalla sinistra in area irpina, impatta Panico di testa e palla di poco alta sulla traversa.

Al 22′ squillo dell’Avellino con Silvestri di testa di poco a lato in area gialloblù.

Al 32′ Avellino in dieci: espulso Carriero per doppia ammonizione.

L’Avellino tiene bene nonostante l’uomo in meno. La Juve Stabia non riesce nel recupero a sfruttare la superiorità numerica e il match finisce 0-0.







Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri 6.5 ; Donati 6 Tonucci 6 Caldore 6 Rizzo 6.5; Davi’ 6.5 Schiavi 6.5; Bentivegna 6.5 (40′ st Scaccabarozzi sv) Stoppa 6 (13′ st Berardocco 6) Panico 6 (40′ st Lipari sv) ; Eusepi sv (32’pt Della Pietra 6 ). Allenatore: Novellino 6.

Avellino (4-3-2-1): Forte 6.5; Ciancio 5.5 Dossena 5 Silvestri 6 (28′ st Mignanelli 5.5) Tito 6; Carriero 5 Aloi 6.5 D’Angelo 6; Kanoute 6 Di Gaudio 6 (18’st Mastalli 5) ; Maniero 5 (28’st Plescia sv, 47′ st Messina sv). Allenatore: Braglia 6.

Arbitro: Bitonti di Bologna 6.5.

Guardalinee : Basile-Salama.

Quarto ufficiale : Saia di Palermo.

Espulso : 32′ st Carriero per doppia ammonizione.

Ammoniti : Tonucci (JS), Tito (A), Aloi (A), D’Angelo (A), Scaccabarozzi (JS).

Note : spettatori circa 2000. Angoli 4-8. Recupero: 3′ pt- 4′ st.

Domenico Ferraro