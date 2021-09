Givova Scafati, positiva anche l’amichevole contro LUISS Roma

Rossato: "Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato al mio quarto anno l’incarico di capitano di una squadra così ambiziosa"

Continua in maniera eccellente il percorso di formazione della Givova Scafati verso il prossimo campionato di serie A2, il cui inizio si avvicina sempre di più.

Dopo la buona prova nel match di ieri al PalAvenali contro l’Atlante Eurobasket Roma, stavolta è al PalaLuiss di Roma che si è disputata la terza ed ultima amichevole della Givova Scafati, che in trasferta ha affrontato i padroni di casa della Luiss Roma (compagine di serie B).









La differenza di categoria tra le due formazioni si è palesata sin dalle prime battute di gioco di una sfida che, pur prevedendo l’azzeramento del punteggio al termine di ogni frazione di gioco, è stata nettamente ad appannaggio degli ospiti, che hanno comunque sfruttato l’occasione per provare schemi e registrare automatismi.

Ancora assente, tra le fila gialloblù, Parravicini (infortunato) e lo statunitense Clarke, il cui inserimento nei ranghi avverrà in maniera graduale nel corso dei prossimi giorni, visto il suo recente arrivo a Scafati.

Il capitano Riccardo Rossato: «Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato al mio quarto anno l’incarico di capitano di una squadra così ambiziosa. Queste due amichevoli ci hanno dato segnali positivi, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Dobbiamo crescere ancora molto, nelle prossime settimane si inserirà Clarke, che non farà sicuramente fatica per qualità ed esperienza a darci sin da subito il suo contributo a partire dall’esordio in SuperCoppa. E’ stato facile creare gruppo con compagni così dediti al lavoro, con cui si è subito instaurato un buon feeling. Abbiamo l’assetto giusto per disputare un’ottima stagione. Dobbiamo continuare a lavorare duro. Ai tifosi chiedo di ripartire dalla semifinale contro Udine, perché dobbiamo ricreare tra le mura amiche lo stesso fortino, sperando di poter avere sempre più persone al PalaMangano».







LUISS ROMA – GIVOVA SCAFATI 32-85 (6-19; 7-25; 5-22; 13-19)

Luiss Roma: Morri 2, Jovovic 9, Selvaggi, Eginom, Barbon 3, Pasqualin 5, D’Argenzo 6, Di

Francesco, Zini 4, Buzzi, Valvesen, Tolino 3, Converso. Allenatore: Paccariè A.

Givova Scafati: Cucci 13, Ambrosin 16, Ikangi 5, Costa 3, De Laurentiis 12, Monaldi 7, Daniel 13, Rossato 7, Raucci 9. Allenatore: Rossi A.