Sabato pomeriggio una persona si è recata presso l’Ufficio Denunce della Questura dove ha raccontato che, poco prima, due uomini a bordo di uno scooter le avevano asportato una catenina d’oro in corso Vittorio Emanuele. La vittima era accompagnata da un passante che, avendo assistito alla scena, aveva scattato una foto del motoveicolo in fuga.







Poco dopo, i Falchi della Squadra Mobile, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e dal testimone ed alle immagini, hanno rintracciato i due malviventi in via Vergini all’angolo con via Foria; inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto presso l’abitazione di uno dei due il casco utilizzato per commettere il reato.

Antonio Castaldi e Giovanni Catena, napoletani di 30 e 34 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto con strappo.