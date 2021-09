Dopo l’annuncio dei concerti al Teatro Antico di Taormina – ME (20 e 21 settembre) e all’Arena di Verona (24 e 25 settembre), a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti live con ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, nei mesi di settembre e ottobre.







Queste le prossime date di “INACUSTICO 2021”, show unico e irripetibile in esclusiva per il 2021:

20 settembre – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

21 settembre – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

22 settembre – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello – nuova data

24 settembre – VERONA – Arena di Verona

25 settembre – VERONA – Arena di Verona

26 settembre – MAROSTICA (VI) – Piazza Castello (Piazza degli Scacchi) – nuova data

2 ottobre – MACERATA – Sferisterio – nuova data

3 ottobre – MACERATA – Sferisterio – nuova data

5 ottobre – OTRANTO (LE) – Fossato del Castello – Oversound Festival – nuova data







I biglietti per le nuove date di “INACUSTICO 2021” sono disponibili a partire da oggi, lunedì 6 settembre, nei circuiti abituali. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “INACUSTICO D.O.C. & MORE” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero.







Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “INACUSTICO D.O.C. & MORE”.

Per i concerti del 24 e 25 settembre 2021 all’Arena di Verona è consentito come forma di pagamento l’uso dei voucher emessi in seguito al posticipo dei 14 concerti del “D.O.C. Tour” di Zucchero in Arena, ora previsti per il 2022.

Si ricorda che la capienza dell’Arena di Verona per queste date è limitata a cinquemila posti a data.