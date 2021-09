È online da ora il video di “TUTTE LE VOLTE”, il nuovo singolo di ALESSANDRA AMOROSO da pochi giorni in radio e in digitale, che anticipa l’attesissimo nuovo disco “TUTTO ACCADE” (Epic / Sony Music) in uscita il 22 ottobre e disponibile in pre-order qui: https://epic.lnk.to/TuttoAccade

Il video, nato da un’idea di Alessandra Amoroso, diretto da Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro, è visibile qui: https://youtu.be/zySbuZip7FY

Il videoclip è un piano sequenza in cui l’artista, circondata da 11 ballerini, è protagonista di una coreografia inedita che Veronica Peparini ha creato per l’occasione con il supporto della stessa Alessandra.

«Penso a tutte le volte che ho creduto di non farcela – racconta Alessandra Amoroso – di non essere in grado di affrontare alcune dinamiche della vita da sola con me stessa, penso a tutte quelle volte che ho avuto paura e mi sono sentita persa…oggi giro per strada da sola…e sono fiera di chi sono e di quello che vedo!».







“Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé: un viaggio partito dai brani “Piuma” e “Sorriso Grande” che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album “Tutto accade”.

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.







La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “TUTTO ACCADE a San Siro” non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico (big family) un’esperienza travolgente e indimenticabile.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su www.friendsandpartners.it.