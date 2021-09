Dal 24 settembre sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “TRANSPARENT”, il nuovo brano di VERONICA VITALE I-VEE, cantautrice italiana e produttrice musicale d’avanguardia che ha conquistato l’oltreoceano. Da oggi, martedì 7 settembre, il brano è disponibile in pre-save al seguente link: https://li.sten.to/5Ts6mQd.

Pubblicato da Visionary Vanguard Records e distribuito da AMA Amadea Music e The State51 Conspiracy, “TRANSPARENT” è un canto di rinascita e difesa contro ogni forma di bullismo e di autolesionismo. È un brano le cui sonorità si collocano all’interno di un genere musicale futurista, definito da Veronica Vitale “Liquid/Fluid” Music Genre.







«Ho voluto raccontare una storia, la mia, in cui, a prescindere dal contesto, chiunque potesse leggerla e percepire immediatamente l’idea di qualcuno che lotta per liberarsi, perché tutti abbiamo bisogno di venir fuori da una situazione o circostanza contraddittoria, e di essere liberi e felici – dichiara Veronica Vitale – La mia storia, per esempio, corre al contrario, dall’estero all’Italia. Sono italiana, ma tutta la mia esistenza d’artista ha preso vita all’estero, ovunque, ma non a casa mia. Di me, l’Italia non sa assolutamente niente. E quando rientro a casa, sono come un fantasma in mezzo a tanta gente invisibile».

Veronica Vitale I-VEE, attivista per i diritti dell’infanzia, per l’emancipazione femminile e per lo sviluppo sostenibile, si afferma nel 2010 con l’album di debutto in italiano, “Nel mio bosco Reale”, per il quale riceve il riconoscimento di artista internazionale al Der Musikmesse International Press Award MIPA. Viene coinvolta come unica voce italiana nella campagna di raccolta fondi “Song’s for Japan” promossa da Lady Gaga a supporto delle vittime dello tsunami e del terremoto di Fukushima del 2011. Nel 2014 riceve il premio della critica al Concorso Internazionale di Winnenden, “Gitarren statt Knarren”. La versione unplugged del brano “Under the Sky of Another Dream” ha visto la partecipazione straordinaria di Leon Hendrix, fratello di Jimi Hendrix. Nel 2015 riceve il premio Act of Lovingkindness Award 2015 con il titolo di “Ambasciatore del movimento Groovemints Girls”. Collabora con la vincitrice di American Idol Jess Lamb & The Factory, producendo i brani “Lovers on the Run” e “Sweet Dreamer”, che si aggiudicano il Cincinnati Entertainment Awards nel 2016.







Dal 2013 al 2018 lavora insieme al Maestro Stelvio Cipriani per la composizione di “Catechismo della Chiesa Cattolica” di Gjon Kolndrekaj. Nel 2019 intraprende la spedizione “25,000 Miles Across America”, percorrendo 40.000 chilometri su strada dall’Atlantico al Pacifico, per realizzare il docufilm “Inside The Outsider – La Lunga Strada Verso La Felicità” in uscita nel 2022. Durante la pandemia, compone la preghiera per l’umanità “Hymn To Humanity” , poi rilanciata in una versione corale che unisce oltre 200 voci e 25 lingue. Fonda “Artist United – Organizzazione Non Profit e Piattaforma Artistica gratuita” per coinvolgere artisti di ogni nazione in progetti per il sociale. È co-produttrice insieme al regista californiano Patrick J. Hamilton del progetto “Prismatic Dojo – La Teoria di Tutti I Colori”, un esperimento visivo e sonoro di musica aurea. Da diversi anni collabora con il cantante e bassista statunitense Bootsy William Collins e con l’artista multi-platino The Mad Stuntman.