E alla fine il Napoli vince la causa. Ricorso accolto. E’ una gioia per il Napoli, che spera che questa sia solo un antipasto per poi festeggiare contro la Juventus. L’uomo che può far gioire il Napoli è lui: Victor Osimhen.









Il 22enne nigeriano, che proprio ora è in campo contro il Capo Verde nelle qualificazioni al mondiale (saprà l’esito del ricorso solo una volta finita la partita), giocherà contro la Juventus. Il suo compito sarà quello di scardinare la loro fortezza difensiva, decisamente allo sbando.

LEGGI ANCHE

E la giustizia ha quindi trionfato: dopo la riduzione di squalifica di Zaza (chiedere al Napoli per info) e una sola giornata per Immobile anche Osimhen è libero per giocare la prossima. E Spalletti si frega le mani.