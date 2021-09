E forse questa volta siamo giunti veramente all’epilogo di questa brutta storia di fine estate. Biglietto recuperato e porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere che si spalancano per Gaetano Scutellaro, finito in manette ieri mattina, intercettato dai Carabinieri sull’autostrada Roma-Napoli – all’altezza di Teano – mentre rientrava a casa.

“Il tabaccaio”, quasi un personaggio dei fumetti, ormai è conosciuto così il 59enne napoletano resosi protagonista di tutta questa assurda vicenda. Il biglietto da 500mila euro rubato alla settantenne nel quartiere Materdei e la fuga con tentativo di scappare in Spagna.







Dalle indagini sono stati evidenziati diversi particolari, primo tra tutti il fatto che Scutellaro risulta essere pregiudicato e con un passato per nulla limpido. Due condanne, nel 1994 e nel 2004, per rapina. Ma oltre al passato, oggi c’è anche un triste, tristissimo presente: avrebbe tentato il più classico dei “cavalli di ritorno” per restituire il biglietto. L’uomo avrebbe minacciato l’anziana vittima chiedendo soldi per restituirle il biglietto.

Gaetano Scutellaro ieri aveva insistito con la sua ricostruzione dei fatti, dichiarando ancora di essere lui la vittima in tutta la faccenda. Aveva chiesto di visionare le immagini della videosorveglianza che avrebbero confermato la sua versione. Ma proprio dal materiale visivo nelle mani dei magistrati sembra chiaro che la dinamica dei fatti è invece quella riferita dalla vittima. Dalle telecamere interne ed esterne alla tabaccheria di via Materdei 36 sono arrivate conferme alla versione fornita dalla anziana derubata del biglietto.







Ma la decisione dei pm della Procura di Napoli era già maturata nella serata di domenica. Nelle mani dei giudici elementi indiziari molto pesanti a carico del tabaccaio. Ci sarebbero infatti delle intercettazioni telefoniche acquisite dagli investigatori che condannerebbero il tabaccaio alle sue responsabilità, per lui anche il reato di tentata estorsione. Sembra prendere corpo l’ipotesi che l’indagato dopo essersi appropriato ingiustamente del tagliando vincente, potrebbe aver tentato di chiedere del denaro per convincerlo a restituzione la vincita alla legittima vincitrice.

Adesso Scutellaro resterà dietro le sbarre così non ci sarà il rischio di fuga, come stava provando a fare già sabato scorso.

Bianca Di Massa