Dopo il disastroso ko in amichevole contro il Benevento (da precisare che il Napoli ha giocato quasi al completo con la primavera) Spalletti pensa al suo vero impegno, la Juventus, una partita che se vinta potrebbe indirizzare alla grande il campionato del Napoli.

Dalla Colombia arrivano buone notizie: sembra che la federazione colombiana abbia dato il via libera ad Ospina per tornare a Napoli con un volo charter entro la partita con la Juventus. A volare con il portiere azzurro ci sarà anche Juan Cuadrado, che però si troverà contro di lui sabato.







Ma non è ancora detta l’ultima parola: c’è ancora il rischio che Ospina non torni in tempo, e di conseguenza il Napoli sarà costretto a giocare con Marfella fra i pali, che ieri ha subìto ben 5 gol dal Benevento. E quindi praticamente nessuno lo vorrà vedere contro la Vecchia Signora.

Ma se da una parte Ospina giocherà contro la Juventus, dall’altra c’è un rischio ancora più serio, quasi irrimediabile: la partita contro il Leicester, che si giocherà il giovedì successivo.

Le regole inglesi impongono che si debba rispettare una quarantena di 10 giorni se provenienti da un paese in zona rossa (e la Colombia lo è). La partita si giocherà il 16 e oggi, quando mancano già 9 giorni, Ospina è ancora in Sudamerica. Spalletti tiene viva l’ipotesi Hubert Idasiak contro le Foxes, il giovane polacco, portiere della Primavera che ha esordito in prima squadra, subentrato negli ultimi quindici minuti a Marfella, nell’amichevole con il Benevento.







Quanto a Osimhen, l’avvocato Grassani, che si sta occupando del ricorso, ha detto che ci sono buone possibilità di vincere la causa. L’esito si dovrebbe sapere entro domani, ma nelle prossime ore si dovrebbe già avere la notizia ufficiale.

Nel ricorso è stato presentato un episodio che mette alle strette il Giudice Sportivo: la stagione scorsa Immobile diede uno schiaffo a Vidal ben più evidente di quello di Osimhen e ricevette solo una giornata di squalifica. E’ proprio questo il punto: è per questo che Grassani spera. Spera insieme ai tifosi, a Osimhen e a Spalletti. Il Napoli aspetta Ospina e spera Osimhen. Senza di loro si rischia la sconfitta contro la Juve.

Giuseppe Garofalo