Meno test processati e percentuale di positività che torna sopra il due per cento. L’andamento Covid resta in pratica sempre stabile da settimane.

Le minime variazioni in salita o in calo, sia nel tasso di positività che nei ricoveri in terapia intensiva, ma anche nei reparti Covid, in realtà non segnano un cambio di passo significativo da inizio agosto. Allora si ottenne un abbattimento del tasso di positività non reale, ma solo dovuto alla nuova linea della Regione che cominciò a sommare tamponi molecolari a test antigenici rapidi, con il risultato di un dimezzamento del numero percentuale.