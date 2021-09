A giorni dovrebbe esserci la conclusione dell’iter concorsuale relativo al Progetto Ripam, avviato circa due anni fa dalla Regione Campania per le nuove assunzioni all’interno della pubblica amministrazione.







“Il comune di Torre Annunziata è pronto ad accogliere i nuovi dipendenti che andranno finalmente a rinfoltire l’organico dell’Ente, in evidente sofferenza per via dei tanti pensionamenti che si sono susseguiti nell’ultimo anno e mezzo – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. In questo modo potremo migliorare e potenziare in maniera significativa i servizi da mettere a disposizione dei cittadini.

E’ già stato tutto predisposto sia dal punto di vista tecnico che economico, e non appena l’iter concorsuale giungerà alla sua conclusione, procederemo con l’assunzione di nuovi dipendenti presso il Comune”.