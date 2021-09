Gaetano Scutellaro, il 57enne tabaccaio di Napoli la cui storia è ormai salita alla ribalta delle cronache e dei social network da giorni, sarebbe pentito ed in lacrime. Lo racconta così il suo avvocato, il penalista Vincenzo Strazzuolo. “Ha capito di avere sbagliato, è pentito e si è scusato con tutti per quello che ha fatto: – ha affermato l’avvocato Strazzuolo – in lacrime ha chiesto perdono all’anziana signora”.







La posizione di Gaetano Scutellaro, però, è al momento molto complicata. La Procura della Repubblica di Napoli lo ha sottoposto a fermo dopo averlo cercato e rintracciato lontano dal capoluogo partenopeo. I magistrati lo accusano del furto pluriaggravato di un biglietto “Gratta e Vinci” vincente da 500mila euro sottratto a una 69enne napoletana lo scorso 2 settembre, e di un tentativo di estorsione ai danni della stessa signora.







Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, Scutellaro avrebbe tentato di convincere la donna a dividere la somma come controparte per la restituzione del biglietto vincente. Il tabaccaio di Napoli sta comunque rilasciando numerose dichiarazioni tramite il suo avvocato che ha a più riprese detto: “Scutellaro ha chiesto scusa, non era in sé. E’ scappato per paura, stava rientrando per chiarire”.