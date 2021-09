È online da oggi il videoclip ufficiale di “SHE GOT IT BAD” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo dell’artista rivelazione, tra le nuove voci più raffinate del Regno Unito, GEORGE COSBY! Il brano, che entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 10 settembre e già disponibile in digitale, riporta nel contesto musicale moderno la passione, la drammaticità e la grandiosità del pop degli anni ’80, inserendosi con naturalezza nell’attuale generazione di artisti britannici. Le note in apertura richiamano la passione di George per il cinema italiano, riecheggiando la nostalgia di Morricone in “Cinema Paradiso”.







Il video, diretto da Bjarke Underbjerg, si gioca sul confine tra realtà e fantasia. Circondato dalla maestosità e dalla storia dei luoghi iconici di Milano, George resta ammaliato da una bellissima sconosciuta. Ma via via che la percezione di George assume un tono surreale, ci si chiede se questa donna sia la perfezione in persona o solo frutto della sua immaginazione.

«Il cinema italiano è sempre stato una grande fonte di ispirazione per me, quindi girare a Milano è stato naturale. Con le restrizioni dell’ultimo anno, poter uscire finalmente di casa è stata una benedizione. Volevo regalare al mio pubblico un’evasione cinematografica e romantica tra sogno e realtà». – aggiunge George.







Il brano, scritto da George con Samme Witte (Maggie Rogers, Harry Styles), prodotto da Andrew Wells (Ellie Goulding, Halsey) e mixato da Dan Grech (The Killers, George Ezra), è un potente inno che danza tra idealismo e malinconia. L’artista cattura il sentimento di intrigante incertezza che nasce dall’amore per qualcuno che rimane fuori dalla nostra portata. Un’esperienza di per sè universale, che George riassume con il verso: “Se tutto accade per un motivo, da dove cominciamo?”.

«Ho scritto “She Got it Bad” quasi come fosse un’esperienza religiosa – ha dichiarato George – Questa persona così perfetta ti attrae, rappresentando tutto ciò che credi di desiderare. La percepisci come un fascio di luce che si insinua tra l’oscurità dei palazzi o immersa in una luccicante distesa d’acqua. Può qualcosa di così perfetto essere più di un sogno?».







Arricchendo il panorama musicale moderno con la sua maestosità romantica e cinematografica, George Cosby ha un sound unico nel suo genere. La sua voce e i suoi brani inconfondibili cattureranno l’attenzione di fan di artisti come Lana Del Rey, Florence + The Machine e Arlo Parks. Il fascino artistico da crooner risiede nelle emozioni sincere e a cuore aperto che riesce a trasferire nei suoi brani: uno stile che è facilmente riconoscibile nel suo nuovo singolo.

La passione di George per la creazione di musica riflette anche il suo amore per il cinema, con entrambe le forme d’arte si è in grado di trasportare il pubblico in grandi momenti della vita: gesti romantici, nuove avventure che rivoluzionano l’esistenza, il potenziale infinito di poter sognare in grande. Il suo modo di combinare insieme arte ed estetismo è perfetto per essere immaginato sullo schermo da uno dei grandi registi italiani, come Paolo Sorrentino. Nonostante i grandi ideali, George è un personaggio estremamente umile. Sempre in cerca della verità, la sua scrittura romantica sembra un’estensione della parte più esitante e incerta della sua personalità, come se riuscisse a unire nel canto le sue speranze e i suoi sogni. George ha anche fatto ogni tipo di lavoro possibile per sostenere le sue ambizioni musicali, in particolare un lavoro breve ma esistenzialmente affascinante in una camera mortuaria.