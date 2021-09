E’ stata presentata nella giornata odierna a Palazzo Santa Lucia, la missione aerospaziale ReaDI Fp, attualmente in corso e sostenuta dalla Regione Campania.

“E’ una giornata importante – ha dichiarato Vincenzo De Luca durante la conferenza stampa per la presentazione del progetto – che rende evidente un capitolo della nostra attività politica che consideriamo strategico”.







Il progetto che vede impegnata, in prima linea, l’Ali, Aerospace laboratory for innovative components, in collaborazione con la società spaziale MarsCenter e il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli, permetterà di studiare il problema dell’osteoporosi degli astronauti e consentirà il miglioramento delle terapie per la popolazione.

“Questo progetto – ha spiegato il governatore campano – dovrà anche servire a valorizzare le industrie campane che sono una eccellenza mondiale nel campo della produzione di nano-satelliti e di tecnologie spaziali. Per la Regione Campania l’aerospazio significa ricerca, creazione e costruzioni di droni per la mobilità urbana, sperimentazioni in condizioni di non gravità, di terapie innovative. Sulla ricerca la Campania ha tre linee di investimento: sul cancro, dove sono stati investiti 140 milioni di euro, nell’aerospazio e nella ricerca sull’idrogeno”.







De Luca ha sottolineato quindi l’impegno da parte della Regione per un comparto che annovera attualmente circa 13mila dipendenti e 45mila impiegati nell’indotto e la volontà di “posizionare la nostra regione in uno spazio economico e sociale di ricerca e di innovazione tale da non farci scivolare in basso, fra i vari territori che sono impegnati nella competizione mondiale. Stiamo cercando – ha aggiunto ancora De Luca – di utilizzare quelle preesistenze scientifiche e culturali di competenze nelle quali la regione Campania rappresenta una realtà di avanguardia. L’aerospaziale è questo”.

“Questo progetto – ha detto infine l’assessore regionale all’Innovazione, Valeria Fascione – pone la Campania tra i grandi player internazionali e rappresenta la capacità della Regione di aggregare le istituzioni con il mondo della ricerca e delle imprese”.