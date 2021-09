La Fondazione “Sorrento” ha sede nella storica Villa Fiorentino. Dal 2006, la Fondazione è comodataria della Villa e dal 2016 anche delle sue pertinenze. Si tratta di uno splendido edificio in stile neoclassico con richiami americani, che i coniugi Fiorentino vollero erigere al centro di Sorrento. Essi avevano disposto che la Villa con tutti i suoi contenuti andasse alla città e fosse destinata ad attività culturali e turistiche, mentre il suo fondo fosse destinato ai bambini.







Il sig. Fiorentino e consorte avevano a cuore la gioia e la salute dei più piccoli, per cui quella destinazione doveva servire a sottrarre i bambini al rischio di inalare i gas di scarico delle auto che rendevano l’aria irrespirabile. Le volontà dei coniugi sono state rispettate: oggi la Villa è meravigliosa location di eventi culturali e la parte circostante l’edificio è destinata a parco giochi.

I coniugi Fiorentino, sensibili alle tematiche ambientali, avrebbero apprezzato certamente l’evento che Villa Fiorentino ospiterà dal 18 al 22 settembre 2021: “Gocce d’Acqua”, una mostra d’arte che racconta il tema dell’acqua attraverso opere singolari realizzate, con tecniche diverse, da artisti e studenti. “Gocce d’Acqua” nasce da un’idea dell’Associazione culturale “Terre di Campania”, nella persona di Giuseppe Ottaiano, ed è stata realizzata da 55 artisti e oltre 100 allievi di sette istituti d’arte del territorio campano, tra cui il liceo artistico statale “F. Grandi” di Sorrento. L’installazione artistica si compone di 207 opere realizzate su sagome tridimensionali di gocce che danno vita ad un suggestivo mare, ad una collettiva in cui l’arte diventa la visualizzazione di un’esperienza che racconta il valore dell’acqua come elemento e bene unico.







Il rapporto viscerale che lega Sorrento all’acqua ha fatto sì che per la città e la sua Amministrazione, in particolare nelle persone del Sindaco, Dott. Massimo Coppola, e della Consigliera Comunale, Desiree Ioviero, fosse naturale accogliere questa mostra la quale si realizza in collaborazione con la Gori, azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 74 comuni campani. “Gocce d’Acqua” gode anche del patrocinio morale dell’Agenzia regionale Campania Turismo, Comune di Sorrento e Fondazione “Sorrento”. L’iniziativa è inoltre sostenuta da GreenEnergy Holding, Confetti Maxtris e Campus Principe di Napoli.

“Gocce d’Acqua” si colloca all’interno di un progetto più ampio, “Campania Bellezza del Creato”, volto alla valorizzazione e diffusione della conoscenza e del patrimonio culturale, naturalistico e antropologico della Campania. Tale progetto include “Terra d’Acque”, un volume fotografico che intende mettere in luce il patrimonio idrico campano, mai adeguatamente valorizzato, anzi molto spesso poco saggiamente sprecato, sporcato, non tutelato. “Gocce d’Acqua” e “Terra d’Acque” sono progetti finalizzati all’educazione alla tutela, alla capacità di custodire ciò che di più prezioso si ha. Ma tutto ciò deve passare attraverso l’informazione, la divulgazione, la condivisione: per custodire, occorre conoscere.