Comitati cittadini pompeiani e disastro EAV: “Dimettetevi, se avete un po’ di orgoglio!”

I comitati cittadini pompeiani che si oppongono al progetto di “Compatibilizzazione urbana nel Comune di Pompei della Linea Circumvesuviana – Tratta Torre Annunziata Pompei”, prendono atto della nota EAV del giorno 7 settembre u.s., con la quale la dirigenza di fatto sopprime la linea Torre Annunziata – Pompei, che attesta il fallimento delle politiche regionali in materia di trasporto pubblico degli ultimi anni, e certifica l’incapacità della attuale dirigenza di gestire un’azienda storica di inestimabile valore per la collettività.

Ai responsabili di questo totale e completo fallimento chiediamo un moto di umile orgoglio e di dimettersi! Lo chiediamo a Vincenzo De Luca, che detiene la delega ai trasporti, a Umberto De Gregorio, amministratore delegato di EAV! E lo chiediamo all’intera commissione trasporti, opposizione compresa!







I comitati in calce, inoltre, esprimono totale solidarietà ai lavoratori EAV – costretti a espletare lavoro straordinario strutturale fuori da ogni regola contrattuale nazionale per ben il 25% delle corse, come dichiarato dall’azienda – e li ringraziano per la dedizione che provano a dimostrare nell’esercizio delle loro mansioni in condizioni vergognose e talvolta fuori da ogni principio di sicurezza.

Stupisce la completa assenza di prese di posizione da parte delle amministrazioni comunali interessate alla soppressione della tratta.

In primis il nostro Sindaco Carmine Lo Sapio. Stamattina i cancelli della stazione EAV di Pompei Santuario erano chiusi! Chiusi in faccia all’albergo di famiglia! Sindaco! Se ci sei batti un colpo!







L’elementare diritto alla mobilità dei tuoi cittadini è calpestato senza vergogna! Indìgnati insieme con noi dell’assoluta inadeguatezza del servizio fornito da EAV!

I fatti accaduti, infine, dimostrano che la tratta Torre Annunziata – Pompei è considerata un ramo morto dalla dirigenza EAV. E allora imploriamo EAV di spiegarci perché progettarvi assurdi sottopassi?

Perché vi buttate in progetti complessissimi dal punto di vista urbanistico se non siete neppure in grado di gestire l’ordinario nella vostra missione aziendale che è far muovere treni?

Dopo aver scempiato Boscoreale con raddoppi in galleria mai utilizzati, dopo aver sprecato soldi pubblici a Torre Annunziata per sottopassi completati e mai aperti, volete anche distruggere Pompei sotto il peso della vostra incapacità?