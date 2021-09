Lunedì 13 settembre si terrà presso il Senato della Repubblica il convegno sulle Terapie Precoci per contrastare il Sars-Cov-2. L’evento è organizzato su iniziativa della Senatrice Roberta Ferrero.

Il convegno rientra nell’ambito dell’International Covid Summit, che avrà luogo dal giorno 12 al giorno 14 settembre e vedrà la partecipazione, in presenza, di medici e scienziati di fama internazionale, i quali porteranno le loro esperienze di cura praticate nei vari Paesi del Mondo.







Direttamente dal sito: https://it.internationalcovidsummit.com leggiamo che i professionisti si incontreranno per discutere le loro scoperte scientifiche sulla ricerca riguardo la Covid-19, anche perché “hanno personalmente curato pazienti Covid, sia a casa che negli ospedali, carpendo una grande quantità d’informazioni critiche su questo virus che discuteranno e confronteranno, con l’auspicio di districare i fatti dalla finzione“.

Il comunicato del Summit

Programma del giorno lunedì 13 settembre ore 10.00 – 13.00; ore 14.30 – 18.00

Introduzione della Senatrice Roberta Ferrero

Saluto del Capogruppo Lega Senato Senatore Massimiliano Romeo

Saluto del Capodipartimento Lega Dott. Luca Coletto

Saluto dell’Assessore sanità Piemonte Dott. Luigi Genesio Icardi

Moderatori: Dott. Stephen Malthouse, Dott. Mauro Rango







Intervengono i medici dal mondo che hanno curato e curano la Covid-19.

In rappresentanza di IppocrateOrg ci saranno, in presenza, i Dottori: Fabio Burigana, Rosanna Chifari, Robert Malone, Antonio Palma. Mentre in collegamento i Dottori: Juan C. Bertoglio, Dilip Pawar,

* I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando una mail al seguente indirizzo: ufficiostampalega@senato.it

IppocrateOrg invita a partecipare TUTTI i propri aderenti o simpatizzanti e, in particolare, i pazienti Covid curati dai propri medici.

Per la partecipazione è necessario iscriversi sul sito al seguente link: https://it.internationalcovidsummit.com/audience

Ogni attivista o simpatizzante che avesse contatto con organi di stampa o televisivi, locali, nazionali o internazionali è pregato di contattarli a nome dell’Associazione e condividere questo messaggio.







E’ pregato, inoltre, di dare massima diffusione a tale messaggio tramite i propri social.

Eventuali richieste a IppocrateOrg vanno indirizzate a communication@ippocrateorg.org

La giornata del 14 settembre si svolgerà invece presso il Teatro Brancaccio

(per info https://it.internationalcovidsummit.com/audience).

