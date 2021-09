Nel periodo dal 31 agosto al 6 settembre, a Boscoreale si è registrato un notevole miglioramento dei dati relativi all’andamento del Covid-19, come si rileva dall’allegato report.

Gli attuali positivi sono diminuiti a 78, nel precedente report erano 83, mentre non si sono registrati nuovi decessi, il cui numero complessivo dall’inizio della pandemia si è attestato a 50.





Rilevante anche il miglioramento dell’indice di contagio. Infatti, il dato relativo al tasso d’incidenza dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, nella cittadina vesuviana, dal 30 agosto al 5 settembre, è diminuito a 69,81, mentre la precedente settimana era a 150,71. Anche il dato regionale, che è comunque più basso, è di 49,16 ed è in discesa dalla settimana precedente che segnava 61,06.

Il tasso di incidenza si calcola sommando i positivi riscontrati in una settimana. Questo dato va diviso per il numero degli abitanti del comune che si sta analizzando e il risultato moltiplicato per 100.000. Non si tratta di una percentuale, ma di un dato ben diverso: appunto il totale dei contagiati in 7 giorni per 100mila abitanti.

Fino al 6 settembre a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 16.022 prime dosi di vaccino (59% della popolazione), mentre 12.769 cittadini (47% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.