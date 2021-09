Via alla prevendita di Givova Scafati – Stella Azzurra in Supercoppa

La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi ed appassionati che già da oggi è possibile acquistare in prevendita i biglietti della prima gara di SuperCoppa, prevista per le ore 18:30 di domenica 12 settembre al PalaMangano, al costo unico di € 5,00.

La prevendita si svolgerà tutti i giorni nella fascia oraria 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30 presso il botteghino del PalaMangano.









Il biglietto sarà numerato, nominativo ed assegnato in tribuna A, B o C oppure, in alternativa e su richiesta, in gradinata Lamanna. Ingresso gratuito solo per i minori di anni 12.

Nella giornata di domani sarà invece annunciata la nuova campagna abbonamenti e proprio da domani sarà già possibile acquistare le tessere di abbonamento (prenotabili sin da oggi), che daranno diritto ad accedere gratuitamente al PalaMangano in occasione della sfida di SuperCoppa di domenica prossima contro la Stella Azzurra.







Si rende noto, infine, che sarà consentito l’ingresso all’interno della struttura di viale Della Gloria a tutti coloro che, provvisti di titolo di ingresso, saranno altresì muniti di regolare green pass oppure, in alternativa, abbiano effettuato un tampone entro le 48 ore antecedenti la gara e siano quindi dotati di regolare certificazione. A tal guisa, si informa che la dirigenza scafatese ha concluso un accordo con la Farmacia dr. Angiolillo di via Martiri D’Ungheria, 160 a Scafati (Sa), ove a tutti i possessori di biglietto della partita sarà data la possibilità di effettuare il tampone al costo convenzionato di € 10,00. E’ obbligatorio però contattare telefonicamente la farmacia al numero di telefono 0818631281 per prenotare il proprio tampone.

Inoltre, in occasione della gara di SuperCoppa di domenica prossima, sarà allestito un info point all’interno del PalaMangano a cura del dr. D’Aniello Giuseppe, referente del centro vaccinale allestito presso l’ospedale “M. Scarlato” di Scafati (Sa), per sensibilizzare tifosi ed appassionati a vaccinarsi e a far vaccinare parenti, amici e conoscenti.