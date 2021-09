La piccola Amal al Museo e Real Bosco di Capodimonte. La marionetta gigante continua il suo viaggio

La marionetta gigante fa tappa nella Città di Napoli, dopo aver presenziato a Forcella ed al Palazzo Reale si è spostata al Bosco di Capodimonte.

Tanti i bambini presenti per partecipare all’evento e per salutare Amal, che rappresenta una bambina rifugiata di 9 anni in procinto di concludere un viaggio di 8mila chilometri.

Il cammino della marionetta, denominato “The walk”, che ha avuto inizio in Siria il 27 luglio scorso, dalla città di Gaziantep al confine tra Siria e Turchia, si fermerà a Manchester, nel Regno Unito.

La marionetta è alta tre metri e mezzo ed è stata creata dalla Handspring Puppet Company, il suo nome significa “speranza” (in lingua araba).

La piccola Amal rappresenta di fatto 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, molti dei quali sono purtroppo e drammaticamente separati dalle loro famiglie d’origine.

Il messaggio della marionetta al mondo, che viene trasportata e guidata da ben dieci marionettisti (due dei quali già rifugiati), è di non far passare la memoria su ciò che accade in quei territori. “Non dimenticatevi di noi” è dunque l’avviso.

Il passaggio di Amal a Capodimonte è stato sorprendente e fantastico, infatti dal Cortile centrale fino all’emiciclo di Porta di Mezzo è stata accolta da circa 60 bambini.

Questi piccoli visitatori delle aree del Real Bosco, definiti “coraggiosi viaggiatori” dall’organizzazione, hanno dato vita a una particolare benvenuto.

I bambini presenti hanno partecipato al Laboratorio del Teatro nel Baule, ed insieme agli animali fantastici di cartapesta, realizzati appositamente per l’occasione, hanno salutato con gioia e grande sorpresa la piccola Amal. I piccoli accorsi appassionati hanno seguito un percorso indicato da un tappeto bianco al suono della musica e delle tammorre.

Il Real Bosco comunica con maggiore precisione che l’itinerario di Amal diventerà un documentario prodotto dal regista Stephen Daldry tre volte candidato al premio Oscar, da Tracey Seaward produttrice di The Constant Gardener e The Two Popes di Meirelles e War Horse di Spielberg, dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David Lan e da Good Chance, in associazione con la Handspring Puppet Company, creatori delle marionette di War Horse, con la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi.

L’accoglienza di Amal – descrive il Real Bosco – è realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Teatro nel Baule in collaborazione con TraformAzioneAnimata, le associazioni Amici di Capodimonte ets, MusiCapodimonte, Euphorbia srl e l’Archivio fotografico Carbone che ha messo a disposizione gentilmente le foto in bianco e nero della baraccopoli post-bellica nel Real Bosco.

L’evento è realizzato con il contributo di C.A.S.A., libreria e casa editrice “La bottega delle Parole”, libreria “Mio nonno è Michelangelo”, Ludobus, La Fabbrica del Divertimento, l’Associazione Centro Studi Mousiké, Associazione culturale e musicale Kaleidoscopio, Chi rom e chi no, Raffaella Lavanga, Selvaggia Filippini.

Il racconto sulla memoria dei profughi istriani è stato narrato da Marinella Lupieri Cavazza, mentre l’aquilone utilizzato per le rappresentazioni è stato donato dall’artista Paolo La Motta.

La descrizione del Real Bosco relativa alle attività dei più piccoli

“Mostri marini, uccelli parlanti, maghi, farfalle giganti, li hanno sorpresi lungo il viaggio.

Amal e i piccoli viaggiatori hanno seguito le tracce di animali migratori: orme di elefanti, orme di pinguini, orme di rane, di gnu.

La musica li ha accompagnati marcando ritmi e suoni di ogni animale.

Due grandi bocche di coccodrillo hanno sorpreso il gruppo che è riuscito a passare senza essere morso.

Strani personaggi, esperti maghi dell’arte segreta della tammurriata hanno insegnato ai bambini i passi di questa danza sacra che a poco a poco si è trasformata nella musica del mare.

Le barche di carta colorata manovrate dai bambini hanno attraversato una spaventosa tempesta sfuggendo ad un enorme mostro marino che, una volta rabbonito, li ha poi accompagnati nel loro viaggio.

Tre grandi farfalle in cartapesta hanno guidato il gruppo nel viale che conduce alla Porta di Mezzo.

I custodi della memoria del bosco, una volpe, due conigli, un camaleonte e due uccelli hanno raccontato le storie dei profughi che durante la seconda guerra mondiale si rifugiarono in quella zona nelle baraccopoli costruite sulle praterie di Porta Miano”.